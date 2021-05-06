Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною" Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

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Як повідомляється, документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіка й жінки у питанні поєднання роботи із сімейними обов'язками.

Зокрема, усуваються законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку для догляду за дитиною,

– пише на сайті Офісу Президента.

Детальніше про новий закон для татусів

Закон, що підписав глава держави, запроваджує новий вид відпустки при народженні дитини – одноразової. Її тривалість складатиме до 14 календарних днів. Оплачує роботодавець.

Важливо те, що таку відпустку надаватимуть комусь одному:

чоловіку, дружина якого народила дитину;

батькові дитини, якщо він не одружений з матір'ю дитини, але проживає спільно;

бабусі або діду;

іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.

Закон також визначає, що жінка чи чоловік одразу можуть брати відпустку по догляду за дитиною до 3 років.

Також у новому законі є право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю I групи, на додаткову відпустку.

Чи була така можливість раніше

Раніше теж була прописана можливість для чоловіка (а також бабусі, дідуся чи інших родичів), взяти відпустку для догляду за дитиною. Однак її могли надати тільки за наявності довідки з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення декрету і їй більше не платять допомогу.

Через це у випадках, коли мати дитини є, наприклад, самозайнятою особою або ФОПом, батько теж не міг скористатися відпусткою для догляду за дитиною.

Довідка. В Україні, згідно зі статистикою, лише 3 – 4% від усіх декретних відпусток оформлюють чоловіки.

У Зеленського кажуть, що цей закон дасть змогу створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні. Зокрема, для роботодавця стане менш важливо, кого працевлаштовувати – жінку чи чоловіка.

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