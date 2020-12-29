Після розлуки з партнером людина може відчувати страшенний біль. Проте не варто займатися ідеалізацією колишнього та виправдовувати його дії. Тільки від нас залежить, як довго триватиме біль та смуток.

Зациклення та ідеалізація

Розставання зачіпає набагато більше, аніж це може здаватися. Про це психолог Гай Вінч розповів виданню The Independent.

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Він пояснив, що функціональні дослідження МРТ зі скануванням мозку показали, що відмова від романтичних стосунків активує в мозку ті ж механізми, які активуються, коли люди з наркотичною залежністю відмовляються від таких речовин, як кокаїн або опіоїди.

Це може бути причиною того, що вони зациклюються на своїх колишніх або їм складно розпочати нові стосунки.

Через те, що люди схильні ідеалізувати своїх колишніх партнерів, вони спотворюють спогади про них та переконують самих себе, що це романтизоване бачення – правдиве.

Ви повинні переконатися, що будь-які думки про колишнього партнера реалістичні і збалансовані. Якщо ваш розум викликає в уяві образи ваших найщасливіших вихідних разом, вам потрібно додати образи з вихідних, які зводили з розуму і сильно розчарували,

– пояснив психолог Гай Вінч.

Аби зрозуміти реальність, варто скласти список всіх причин, через які стосунки між партнерами не склалися.

Відчуття самотності

Гай Вінч зазначив, що стосунки були вже завершені до моменту самого розриву. Проте людина, яку кинули, тільки дізнається про це, тому знаходиться на початковій стадії горя і втрати.

Психолог дав 6 порад, як пережити розставання та якомога швидше відновитися:

► Не перевіряйте колишніх партнерів в соціальних мережах.

Це посилить присутність вашого колишнього у свідомості та ускладнить завдання перестати фантазувати про розірвані відносини.



Соціальні мережі / Фото Fierce Creative Agency​

► Уникайте роздумів про те, чому саме ви розійшлися.

Ви ризикуєте повсякчас думати про свого партнера. А ці думки навпаки варто звести до мінімуму.

► Складіть список всіх компромісів, на які довелося піти у стосунках.

При цьому зазначайте, на які б з них не пішли наступного разу.



Список / Фото Anne-Assist​

► Робіть те, що раніше приносило вам задоволення.

Для цього доведеться себе й змушувати, адже на початку все буде здаватися не дуже цікавим і приємним. Проте рух – це важливий спосіб дати собі сигнал про те, що життя триває.

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► Видаліть все, що нагадує про колишні стосунки.

Наприклад, повідомлення чи фото, які викликають у вас страждання або біль.

► Зверніться до друзів і максимально використовуйте їхню підтримку.