Залишитися чи піти – ця думка може виникати навіть у найміцніших парах. В таких випадках психологи радять поставити собі 7 важливих питань, які допоможуть знайти правильне рішення.

► Чого очікували від любові

Це питання можуть підмінити іншим: "Я його чи її досі люблю?". Відповідь на нього дуже часто базована на міфах про кохання, де партнер розуміє без слів і передбачає всі бажання. У реальному житті все інакше. Про це повідомило видання Elle.

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Варто визнати: якщо відносини в кризі, то рівно половина провини за це лежить на кожному партнері.

Люди приходять у стосунки не "з чистого аркуша", а несуть із собою вантаж накопичених раніше проблем. Несвідомо очікують, що партнер завдяки чарівній паличці вирішить усе. Коли цього не стається, дуже засмучуються і вважають, що стосунки себе не виправдали,

– пояснила клінічний психолог Джоді Маккей.

Вона рекомендує закоханим бути реальнішими у своїх очікуваннях. Прагнути до того рівня близькості, коли кожен може безбоязно розповідати партнеру про свої душевні рани. Тільки тоді можна розраховувати на те, що близька людина допоможе їх зцілити.

► Від чого ви хочете позбутися

Можна піти від партнера, до якого охололи, але ніколи не вдасться втекти від себе самих. Саме тому варто розібратися, що не влаштовує.

"Наприклад, люди, які звикли бути сильними й тримати все під контролем, несвідомо схильні до вибору слабких і залежних партнерів. Так вони прагнуть здобути баланс в житті. Проте в результаті в один прекрасний день саме слабкість і вразливість партнера виявляється тимим якостями, що найбільше дратують", – пояснила фахівець в терапії пар Майра В'єдж.



Від чого хочете позбутися / Фото The Mirror​

Вона зазначила, що це може тривати нескінченно, до тих пір, поки людина не зізнається собі, що слабкість – не смертний гріх. І їй самій, мабуть, варто іноді дозволяти собі бути слабкою.

► Чи впевнені, що зможете жити самостійно

Дуже часто думка про самотність лякає жінок більше, ніж давно зруйнований шлюб. Вони можуть боятися не впоратися самотужки з життєвими труднощами. Або їх лякає те, що можуть не зустріти нового партнера. Якщо це так, то стосунки дійсно краще завершити. Про це заявила психотерапевт Рута Сміт.

"Чим у більшу залежність від іншої людини потрапляєте, тим більше втрачаєте віру в себе і здатність відповідати за своє життя", – додала Сміт.



Жити самостыйно / Фото AmoMama España

► Що відчуєте, якщо ваш партнер сьогодні помре

Можливо, це звучить занадто жорстко і навіть шокуюче. Проте така "шокова терапія" може бути дуже корисною. До розставання нерідко підштовхують одномоментні причини та емоції. Вони не дуже важливі "на довгій дистанції", але здатні заступити справжню цінність стосунків. Про що нагадає такий жорсткий метод.

► Як буде виглядати нове життя

Питання практичне, але важливе. Хто приготує їжу або забере дітей зі школи, хто полагодить зламану розетку або замінить зимову гуму на літню.

Ми часто уявляємо собі вихід з обтяжувальних стосунків як звільнення. Але свобода має свою ціну та накладає додаткову відповідальність,

– повідомила Джоді Маккей.

Вона порекомендувала складати детальний план майбутнього "дня на волі", не упускаючи ніяких дрібниць. З тим, щоб зрозуміти, наскільки готові впоратися з повсякденними життєвими турботами, які сьогодні лежать на плечах партнера.

► Чи має щастя переважувати чужий біль

Майра В'єдж вважає, що відповідь однозначна – так. Ви повинні ставити свої інтереси на перше місце. І питання насправді зовсім не в цьому, а в тому, як ви це робите.

Вона навела приклад пар, які продовжують зберігати шлюб через дітей. Проте й малеча, спостерігаючи, як батьки не люблять одне одного, отримують несвідому установку: власне щастя не важливо, їм можна і потрібно жертвувати заради якихось вищих інтересів.

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Дітям потрібно пояснювати, що причина розставання зовсім не в них і розлучення ніяк не вплине на любов до них. Просто ви, як і вони, хочете бути щасливими. Якщо вдасться пояснити, то переможцями з цієї ситуації вийдуть всі.