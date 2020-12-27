Як уникати конфліктів та розуміти одне одного: поради для міцних стосунків
Для того, щоб стосунки були міцними та довготривалими, закоханим варто навчитися розуміти одне одного. Для цього є декілька методів, які однозначно спрацюють.
► Схвалення
Варто говорити партнеру те, що він любить чути. Проте важливо не перебільшити, не лестити, а робити це щиро. Про це розповіло видання tochka.net.
Цікаво Піти чи залишитися: питання, які допоможуть зробити правильний вибір у стосунках
► Дивитися в одному напрямку, а не один на одного
Вважається, що важливе говорити сидячи навпроти партнера. І так, і ні. Є випадки, коли варто обговорювати щось важливе саме на спільній прогулянці, в машині, коли ви будете дивитися в одному напрямку. Сидячи навпроти партнера, може виникнути непотрібну напругу.
Дивитися в одному напрямку / Фото High time Dating
► Спостерігати за партнером
Як правило, всі повністю зосереджені на собі. Що ми думаємо, відчуваємо та переживаємо. Потрібно навчитися "зчитувати" і розуміти ще й партнера.
► Завжди говорити тільки про себе у конфлікті
Замінити обвинувальний: "Ти кидаєш свої речі де попало!" на "Мені прикро, що доводиться прибирати за тобою речі". Варто навчиться не "тикати", а коректно наголошувати на тому, де партнер неправий.
Важливо Колишній психопат і смертельні розлучення: які відкриття про стосунки зробили дослідники
► Дякувати
Навіть, якщо партнер не забув і сам виніс сміття – подякувати і обійняти потрібно. Перебуваючи в стані подяки, ми змінюємося на краще і створюємо сприятливі зміни навколо.
Поділитися новиною