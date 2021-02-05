Замість слізного прощання – конверт у подарунок: які важливі слова батька допомогли сину у житті

Коли хлопець їхав вчитися за кордон, батько вручив йому записку і трохи грошей. Тоді юнак не зрозумів, що саме хотів сказати тато, проте зараз він їх дуже цінує.

Джерело: SoraNews24

Коли японець П. К. Санджун їхав вчитися в Сеул, батько Йошіо вирішив підвезти сина до залізничної станції, звідки хлопець мав добиратися поїздом до аеропорту.

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Йошіо підтримував репутацію суворого батька, тому був небагатослівно та слізно не прощався. Чоловік, якому було понад 50 років, тільки вручив Санджуну конверт, як подарунок.

Коли хлопець сів у потяг, він його відкрив, а всередині побачив три банкноти номіналом 10 тисяч єн, що близько 96 доларів, а також записку.

Я не наполягаю, щоб ти став багатим. І немає проблем, якщо ти не захочеш одружитися. Але я хотів би, щоб ти був повністю задоволений тим життєвим шляхом, який вибереш,

– говорилося в листі.

Тоді юний Санджун не зміг зрозуміти, що саме хотів сказати батько. Тепер чоловік розшифровує ці слова так: "Живи повноцінним життям, а слідувати чи ні загальноприйнятим правилам успіху – вирішуй сам".

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Зараз Санджун пишається своїм батьком, який вже давно не такий суворий. Тепер це простий дідусь, який обожнює возитися з онуками. Санджун планує передати ці слова доньці, коли їй виповниться 20 років.