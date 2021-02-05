Батько пообіцяв доньці, що сходить разом з нею на танці, проте так цього і не зробив. Щоб дівчинка не засмучувалася, страший брат вирішив допомогти сестрі.

Джерело: фейсбук Трелізії Хамертер

У соціальних мережах мати, яку звати Трелезія Хамертер, розповіла, що батько її доньки вже другий рік поспіль не приходить на зустріч до дівчинки.

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Мала з нетерпінням на нього чекала, адже дуже хотіла піти на танці, які роблять тільки для татусів та їх доньок.

Жінка пригадала, коли чоловік знову не прийшов до дитини, дівчинка сильно розплакалася. Трелізія зазначила, що не знала, що робити та як допомогти доньці. В цей момент її старший син підійшов до сестри та повідомив, що так не повинно бути й він піде з нею замість батька.



Брат та сестра / Фото фейсбук

"Він сказав, що хотів би, аби його сестра знала, що заслуговує на те, щоб чоловік дотримувався свого слова і допоміг їй відчути себе особливою", – розповіла Трелізії Хамертер.

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Тепер вже матір ледве стримувала сльози. Вона також додала, що ростить чудового юнака, який одного разу стане чудовим чоловіком.