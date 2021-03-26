Гендерно нейтральні іграшки: шкідливо чи корисно впливають на дитину

Все частіше компанії, які виготовляють дитячі іграшки, відмовляються від вказування на упакуванні, кому вона призначена, – хлопчику чи дівчинці. Вони переконані, що батьки самостійно повинні вирішувати, які іграшки потрібні їх дитині. Добре це чи погано – читайте у матеріалі.

Батьки самі створюють проблему, розділяючи іграшки на ті, які призначені для хлопчиків і для дівчаток. Саме дорослі, а не діти, вважають, що ляльки – для дівчаток, а машинки – для хлопчиків.

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Мама чи тато можуть стати свідками того, як дитина придумує імена машинкам чи годує іграшки уявною їжею. Для дитини головне – уява, а іграшки – тільки засіб вираження думок і почуттів.

Саме тому виробники іграшок враховують цей факт, коли відмовляються від того, щоб розділяти іграшки на ті, які призначені для хлопчиків і для дівчаток. Батькам потрібно робити так само і дозволяти дитині самій вирішувати, якими іграшками гратися. Не варто їй вказувати, як вона повинна гратися, адже такими діями дорослі формують негативні установки.



Дитячі іграшки / Фото AlFemminile

Батькам краще зрозуміти, які індивідуальні потреби у їх дитини. Наприклад, когось можуть більше цікавити ігри на самоті, а іншого малюка така вузька тема, як космос, тому краще давати дитині свободу вибору. Утримайтеся від оцінювальних суджень і не намагайтеся переконати в чому-небудь. Дозвольте дітям поекспериментувати, адже так вони пізнають світ.

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Якщо доньці подобаються супергерої, а сину іграшкові поні, не кажіть, що ці іграшки їм не підходять. Відмовтеся від стереотипів, робіть вибір, виходячи з власних інтересів, і дозвольте вашим дітям чинити так само.