Трапляються випадки, коли дитяча поведінка виводить батьків з рівноваги, провокує на крики та дії, про які вони потім шкодують. Як дорослим впоратися з гнівом – читайте в матеріалі.

Усвідомити, що справа не в дитині

Батьки можуть сказати такі фрази, як, наприклад, "Він мене дратує", "Він мене розізлив". Хоча насправді емоції виникають всередині них самих.

Важливо Чому у дитини виникає агресивна поведінка: як проявляється

Першим кроком до зміни поведінки буде прийняття відповідальності на себе за свої вчинки. Кожен з батьків самостійно обирає, як діяти в кожен конкретний момент часу, яка буде реакція.

У цьому контексті слушно подумати про те, що на поліцейського чи свого керівника ми зазвичай не кричимо, стусанів їм не даємо. Чому? Невже вони нас ніколи не дратували чи не злили? А це підтверджує, що керувати своїм гнівом цілком під силу.



Прояв гніву / Фото Jody Moore

Дозволити прожити "негативні" емоцій

Усі люди можуть відчувати різноманітні емоції — радість, гнів, задоволення, роздратування, сум, обурення, ейфорію, злість тощо. Жодна з цих емоцій не є поганою, а важлива по-своєму. Відчувати злість чи гнів — нормально. Від намагання їх у собі задавити чи заборонити їх відчувати, вони не зникнуть.

Вчитися помічати перші прояви сильних емоцій

Сильна злість чи лють не з'являється раптово. Усе починається від легкого невдоволення і роздратування, яке переходить у злість, а потім, можливо, у гнів або лють. Щоб не доводити себе до "кипіння", психолог рекомендує вчитися розрізняти найменші відтінки своїх емоційних станів.



Помічати прояв сильних емоцій / Фото US News Health

Варто розвивати емоційний інтелект, звертати увагу на всі переживання і вчитися усвідомлювати власні емоції та почуття. Наприклад, використовуючи питання: "Що я зараз відчуваю?", "Що я відчуваю в момент, коли дитина не слухається, вередує, сперечається тощо?". І як тільки ви усвідомите і назвете свою емоцію, градус напруження вже спаде і буде простіше буде управляти своїм станом.

Намагатися виражати злість у безпечний спосіб

Зрозуміти, що саме відчуваємо, — це половина справи. Наступним кроком є вираження емоції. Для цього декілька рекомендацій від психологів:

Проговорити про те, що відчуваєте.

Зробити паузу і перемкнути увагу.

Трансформувати емоцію.

Зайнятися фізичною активністю.

Цікаво Секрети французького виховання: яких правил дотримуються батьки

З’ясувати справжню причину гніву чи злості

Розуміння істинних причин своїх емоцій дозволить виражати їх більш екологічно, не скидаючи напругу на дитину. Адже часто виявляється, що проблема зовсім не в дитині, а у хронічній втомі, сварці з чоловіком чи проблемах на роботі. І тоді поведінка малюків є лише пусковим механізмом для прояву накопичених емоцій.