Ставлення до загартовування дітей раннього віку неоднозначне. Не всі батьки готові працювати над цим або роблять це неправильно.

Важливо Як правильно загартовуватись: поради від Супрун

Загартовування спрямоване на те, щоб:

поліпшення обмінних процесів організму;

стимуляцію кровообігу;

активнішу роботу організму з адаптації до навколишнього середовища.

Правильна терморегуляція є ключовим фактором здоров’я і стійкості до захворювань. Загартований організм швидко реагуватиме на зміну температури зовнішнього середовища, підтримуючи температуру внутрішніх органів.

Загартовування дітей / Фото Pinterest

Плюси та мінуси загартовування дітей

Процедури загартовування позитивно впливають на здоров’я і розвиток малюка в будь-якому віці.

Плюси

підвищення опірності організму до інфекційних і сезонних захворювань;

прискорена адаптація дитини до змін факторів зовнішнього середовища;

активний механізм обміну речовин;

активний процес терморегуляції;

позитивна дія на серцево-судинну систему дитини;

поліпшення самопочуття, сну, приплив енергії та сил.

Вік до 3 років дуже важливий у розвитку дитини, адже у цей період малюки перебувають під опікою близьких і рідних. Зростає навантаження на імунітет, коли малюк іде до садочка. Тому важливо в цей період проводити загартовування.

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Мінуси

Недоліків загартовування практично немає. Будь-які проблеми та труднощі виникають тільки у випадку порушення правил проведення цих процедур.