Ставлення до загартовування дітей раннього віку неоднозначне. Не всі батьки готові працювати над цим або роблять це неправильно.
Важливо Як правильно загартовуватись: поради від Супрун
Загартовування спрямоване на те, щоб:
- поліпшення обмінних процесів організму;
- стимуляцію кровообігу;
- активнішу роботу організму з адаптації до навколишнього середовища.
Правильна терморегуляція є ключовим фактором здоров’я і стійкості до захворювань. Загартований організм швидко реагуватиме на зміну температури зовнішнього середовища, підтримуючи температуру внутрішніх органів.
Загартовування дітей / Фото Pinterest
Плюси та мінуси загартовування дітей
Процедури загартовування позитивно впливають на здоров’я і розвиток малюка в будь-якому віці.
Плюси
- підвищення опірності організму до інфекційних і сезонних захворювань;
- прискорена адаптація дитини до змін факторів зовнішнього середовища;
- активний механізм обміну речовин;
- активний процес терморегуляції;
- позитивна дія на серцево-судинну систему дитини;
- поліпшення самопочуття, сну, приплив енергії та сил.
Вік до 3 років дуже важливий у розвитку дитини, адже у цей період малюки перебувають під опікою близьких і рідних. Зростає навантаження на імунітет, коли малюк іде до садочка. Тому важливо в цей період проводити загартовування.
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Мінуси
Недоліків загартовування практично немає. Будь-які проблеми та труднощі виникають тільки у випадку порушення правил проведення цих процедур.