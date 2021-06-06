У день весілля старшої льотчиці Емілі Лінн та сержанта морської піхоти США Джошуа Ньювіллом син чоловіка стояв разом з нареченими.

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Під час весільної обітниці Емілі звернулася до 4-річного Гейджа. Вона спеціально підготувала текст, який хотіла сказати хлопчику.

Дивіться фото з весільної церемонії:

Під час її промови Гейдж розплакався. Хлопчик обійняв дружину батька та намагався заховати своє обличчя в її сукні.

Я хочу, щоб ти був у безпеці, намагався докладати до всього максимум зусиль і був доброю людиною. Сподіваюся, ти знаєш, що ти дуже особливий хлопчик,

– промовила Емілі.

"Ти такий надзвичайно розумний, красивий та добрий. Я не дала тобі життя, але життя, безсумнівно, дало мені тебе", – зазначила Емілі.

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Після промови жінка взяла Гейджа на руки, поки тривала інша частина весільної церемонії.

Дивіться відео промови нареченої: