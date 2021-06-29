На своїй сторінці у соціальній мережі TikTok 15-річний хлопець розповів, що мама з татом переробили школу в будинок.

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Крім звичайних спалень у них є баскетбольний майданчик, величезна пральня, а також плоский дах, на якому родина встановила освітлення, щоб проводити там час літніми вечорами.

“Моя сім’я завжди хотіла переїхати туди, де ми зможемо допомогти якомога більшій кількості людей. Тож ми купили школу, щоб взяти більше прийомних дітей", – пояснив Райлі.

Життя в школі – це чудово. Воно має свої плюси та мінуси, проте це того варте,

– прокоментував Райлі Хансен.

Над зміною шкільної будівлі сім'я займається вже 4 роки й ще має багато планів щодо неї.

Вражені користувачі соціальних мереж залишали під відео Райлі свої коментарі:

"Домашнє навчання вийшло на новий рівень".

"Це грандіозно! Проте ваші рахунки за електрику, напевно, просто величезні".

"З глузду з'їхати! Навіть уявити не можу, як це – жити прямо в школі".

"Тепер я також хочу купити школу. Це виглядає так круто".

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