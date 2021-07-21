Дівчина написала на номер померлого брата й отримала відповідь: чим зворушило повідомлення

На сайті Reddit є підрозділ, що називається "HumansBeingBros" ("Всі люди – бро"), де користувачі розповідають про те, як незнайомі одне одному люди приходять на допомогу або просто піднімають настрій. Одна з історій була дуже зворушливою. Користувачка розповіла, що відправляла повідомлення померлому братові, проте неочікувано до неї прийшла відповідь.

Дівчина опублікувала історію, яка всього за 13 годин набрала майже 70 тисяч вподобань та сотні коментарів. "Мій брат помер 6 місяців тому, але я досі часто пишу йому повідомлення. Сьогодні я отримала відповідь", – повідомила користувачка.

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Для підтвердження вона опублікувала скриншоти листування з незнайомцем. Все почалося з того, що дівчина написала повідомлення про те, як сумує за братом. Раптово дівчині прийшла відповідь з того ж номеру: "Мені дуже шкода, що ви сумуєте за кимось, але, на жаль, ви помилилися номером".

Я знаю. Це був номер мого брата, і він помер у березні. Мені просто подобалося писати на його номер, як ніби він може читати ці повідомлення. Вибачте,

– відписала користувачка.

Здавалося б, що на цьому листування мало б закінчитися, проте незнайомець вирішив підтримати дівчину: "Тут нема за що вибачатися! Я зараз переживаю щось схоже. Моя кузина, яка мені як сестра, важко хворіє й може померти в будь-який момент. Так що я чудово вас розумію. Якщо знадобиться, мені можна писати в будь-який момент. Шлю вам багато любові".



Листування дівчини з незнайомцем / Фото Reddit

"І я вам! Мені так шкода чути про вашу сестру", – відписала користувачка.

Співрозмовник не хотів завершувати розмову з дівчиною й продовжив їй писати: "До речі, якщо що, ви можете написати мені про вашого брата. Іноді спогади про добрі часи допомагають. Я розумію, що ми не знаємо одне одного, але я зовсім не проти просто вислухати".

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"Я справді дуже ціную це. Я так боялася дня, коли цей номер комусь віддадуть. Ви дуже хороша людина. Теж не соромтеся писати мені в найближчі тижні та місяці", – додала дівчина.