Діти приходять у світ чистими та вільними від будь-яких передумов. Батьки відразу намагаються навчити їх усього, що знають, ліплячи з них ідеальних дорослих.

Але чи добре це? Хіба дорослі настільки досконалі? Насправді у дітей можна навчитися багатьох важливих речей, про які ми давно забули.

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Пізнання світу без страху

Діти не думають про те, чи зможуть вони що-небудь зробити, вони просто роблять це без страху і турбот. Коли їх щось цікавить – вони це пробують. Життя для дітей є великою мандрівкою, повною відкриттів та досліджень.



Діти пізнають світ без страху та сумнівів / Фото wales247

Дорослі також це роблять, але лише до певної міри. Якщо ми не впевнені, чи зможемо довести справу до кінця, ми відразу пригальмовуємо і відмовляємося від цієї думки. На відміну від дітей, ми боїмося невдач. Але ж вони роблять помилки й вчаться на них. Чому б і нам не спробувати те саме?

Чесність

Дорослі можуть говорити одне, а думати зовсім інакше. Маленькі діти завжди говорять лише правду, бо це природно для них. І навіть коли вони намагаються збрехати, це виходить дуже незграбно. Чесність для них – друге "я".

Насолоджуватися природою

Діти насолоджуються усім природним – тваринами, комахами, дощем, снігом, туманом. Вони люблять збирати листя, квіти, жолуді, каміння і навіть шматки битого скла. Вони воліють гратися в піску, місити болото і лежати на траві.



Все, що створила природа, цікаве для дітей / Фото pacey

Словом, вони насолоджуються усім, що може запропонувати природа. Хіба ми не могли б робити те саме?

Жити тут і зараз

Ми переживаємо, сумніваємось, плануємо, мріємо та фантазуємо. Це може бути весело, але переважно такі думки втомлюють і дратують. Ми на автопілоті виконуємо щоденні завдання. Як результат, ми менше насолоджуємось улюбленою їжею, поцілунком коханої людини або сонцем, яке світить в обличчя.

Діти живуть тут і зараз. Це також принесло б користь багатьом з нас.

Грати

Більшу частину вільного часу діти проводять у грі. Вони далекі від реального світу і повністю розслаблені. Ми також можемо розслабитися. Наприклад, зіграти у футбол, більярд, настільний теніс чи інші не менш захопливі ігри.

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Насолоджуватися

Повітряна куля чи новий м’яч принесе їм стільки ж радості, як новий велосипед. Їм подобається бачити літак в небі, спостерігати, як їде автобус, або як працює сміттєвоз. Вони насолоджуються дорогою до супермаркету, або ж годуванням качок неподалік.



Діти вміють насолоджуватися простими речами / Фото wallpaperflare

Вони не знаходять нічого нудного та буденного. Для них насолода бачити все довкола. Чому дорослі не такі? Світ був би для нас значно яскравішим, якби ми дивилися на нього очима дитини!

Звісно, дорослі мають багато причин, щоб думати про наслідки своїх вчинків. Це все досвід, накопичений впродовж життя. Саме він гарантує безпеку та спокій. Проте згадати трішки більше про насолоду життям в дитинстві вартувало б.