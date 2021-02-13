У багатьох батьків з'являються симптоми емоційного вигорання. Проте одночасно з цим вони не можуть зрозуміти причину свого виснаження.

Коли проводите час із подругою за горнятком кави — це горизонтальна взаємодія. Адже в такому випадку ви обидві отримуєте задоволення від спілкування й жодна з вас не відповідає за іншу.

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Проте абсолютна інша ситуація, якщо ви опинилися вдома із маленькою дитиною. Ви все ще отримуєте задоволення від спілкування, але ваші взаємини не перебувають на одному рівні. Усе тому що ви відповідаєте за малюка. Така модель комунікації називається вертикальна.

Надто велика кількість таких відносин призводить до емоційного виснаження. Психіка — теж орган, який може не витримати.

Основні чинники емоційного вигорання:

Складна ситуація в родині. Наприклад, ростуть діти-погодки, ніхто із рідних не допомагає, дитина часто хворіє, бракує грошей. Проблеми накопичуються і нашаровуються одна на одну, тому психіка просто не витримує перенавантаження.

Наприклад, ростуть діти-погодки, ніхто із рідних не допомагає, дитина часто хворіє, бракує грошей. Проблеми накопичуються і нашаровуються одна на одну, тому психіка просто не витримує перенавантаження. Життя у великому місті. Мегаполіс не є сприятливою місцевістю для підтримування горизонтальних відносин, які є важливими для душевної гармонії. Часто мама залишається замкнутою у чотирьох стінах з маленькою дитиною, за яку постійно відповідає.

Мегаполіс не є сприятливою місцевістю для підтримування горизонтальних відносин, які є важливими для душевної гармонії. Часто мама залишається замкнутою у чотирьох стінах з маленькою дитиною, за яку постійно відповідає. Відсутність допомоги. Бабусі далеко, чоловік постійно на роботі, на няню грошей немає, мама залишається без соціальних зв’язків. У таких умовах неможливо приділити час собі та навіть елементарно поїсти. Схожа історія буває майже у кожній другій родині.

Найяскравішою ознакою емоційного виснаження є те, що відпочинок зовсім не допомагає. Ви можете спати цілу ніч, проте на ранок почуваєтесь так, ніби розвантажували вагони. Увечері з'являється інша проблема — неможливо заснути. Будь-які фізичні відхилення є тими важливими ознаками, на які потрібно звертати увагу.



Емоційне вигорання / Фото SmartParents

Як запобігти емоційному вигоранню:

► Відпочивайте та не втрачайте горизонтальних відносин. Наприклад, проводьте час із друзями та колегами.

► Відчувайте успіх. Наприклад, дитина тривалий час хворіла, проте завдяки вашим зусиллям почувається тепер краще. В такому випадку акцентуйте на цьому свою увагу.

► Знайдіть хобі, яке буде приносити задоволення.

► Не ігноруйте якість сну.

► Змінюйте своє життя щодня. Не раз на рік відпочинок на морі без дітей, а маленькі кроки, що забарвлюють повсякденність.

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► Не женіться за досконалістю. Всі ці ідеальні матусі, за якими ви стежите в соціальних мережах, — тільки ілюзія. У всіх є проблеми й про це потрібно пам'ятати та розуміти.