Через проблеми із приватністю та дорослим контентом ТікТок вимагає, щоб користувачам соцмережі було мінімум 13 років. Діти від 13 до 18 років мають використовувати соціальну мережу під наглядом батьків.

Автоматична приватність профілю

Якщо дитина при реєстрації чесно вказала вік, наприклад, від 13 до 16 років, то із січня 2021 року ТікТок автоматично робить її профіль приватним. Це означає, що переглядати відео користувачів молодше 16 років зможуть лише ті, кого схвалив власник сторінки.

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Користувачі до 16 років зможуть дозволити залишати коментарі лише "друзям" або повністю вимкнути коментарі. Можливості отримувати коментарі від усіх користувачів також не буде.

Пости підлітків не будуть з’являтися в загальній стрічці рекомендацій, а їхні відео не можна бути завантажити із соцмережі. Для користувачів у віці 16 – 17 років ця функція буде автоматично відімкнена, але її можна ввімкнути в налаштуваннях.

Якщо ж дитина вказала нечесний вік, наприклад, 20 років замість 10, то, звісно, профіль не стане автоматично приватним. Проте батьки можуть зробити його таким самостійно.

Як самостійно зробити профіль приватним

Зайшовши у профіль, у правому верхньому куті потрібно обрати значок із трьома крапками. Там вибрати розділ "Безпека і конфіденційність".

У цьому розділі можна активувати функцію "Приватний акаунт". Крім цього обрати, від кого хочете отримувати повідомлення, коментарі чи запрошення на дуети.

Приватний акаунт / Фото ESET

Спільний акаунт батьків та дітей

У 2020 році ТікТок дозволив створювати спільний профіль батьків з дитиною. Так дорослі зможуть налаштувати конфіденційність профілю.

Можуть встановлювати, скільки часу дитина може проводити в ТікТок щодня.

Обирати, які типи контенту може шукати дитина.

Можливість обрати, який контент є неприйнятним для дитини.

Батьківський контроль

У розділі "Сімейні налаштування" батьки можуть обрати:

хто має право коментувати відео дитини;

хто може бачити профіль дитини;

хто може бачити відео, які сподобалися дитині.

Проте батьки не зможуть читати приватні повідомлення дитини.

Функція "Онлайн-благополуччя" допоможе обмежити час, витрачений на соцмережу. А також тут можна обмежити висвітлення відео, що будуть недоречними для вашої дитини.

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Для того, щоб активувати функцію, у верхньому правому куті профілю треба натиснути на три крапки. Знайти розділ "Цифровий добробут". Її можуть активувати й деактивувати тільки батьки. Можна ввімкнути режим "Керування екранного часу" й поставити бажане обмеження.