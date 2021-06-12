Майкен Уолл Эйде с мужем Джулианом Брофи давно ждали, что их сын Эйден Джеймс скажет свое первое слово. Мальчик давно уже что-то бормотал и даже пытался сказать "папа".

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Когда семья завтракала у себя дома, Майкен попросила сына сказать слово "мама", что мальчик и сделал. При этом голос у ребенка был такой низкий и странный, что женщина сравнила его с демоническим.

Такого мощного звука от 16-месячного ребенка никто не ожидал. Джулиан, который держал на руках мальчика, не смог сдержать смех.

Мы так сильно смеялись, когда услышали это. Эйден до сих пор иногда так говорит слово "мама",

– вспомнила Майкен.

Джулиан поделился веселым видео с первым словом Эйдена в социальных сетях и ролик собрал тысячи лайков, и сотни комментариев.

"Посмотрел ролик несколько раз, чтобы убедиться, что это не озвучка".

"У этого парня большое будущее в озвучке или в музыке".

"Он великолепен".

"Не пробовали побрызгать его святой водой?".

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Смотрите видео первого слова малыша: