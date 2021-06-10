Коли хлопці йшли до берега, вони побачили маленьку дівчинку без батьків поруч. Дитина сама повзла по бетонних сходах, які вели на дуже жваву і небезпечну дорогу.

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Майкл Каррід зазначив, що не міг там залишити дівчинку, тому взяв її на руки та почав шукати рідних. "Ми пройшли 3 різні групи людей. Одна група була біля сходів, де ми знайшли дитину, а ще дві на пляжі. Всього ми опитали близько 20 осіб", – пригадав Майкл.

Раптово до хлопця підійшла жінка, яка виявилася мамою малюка, та простягнула руки до дитини. Вона забрала дівчинку, а тоді разом з нею продовжила свою прогулянку по пляжу, штовхаючи м'яч і розмовляючи телефоном.

Хлопці зазначили, що їм здалося ніби жінка зовсім не хвилювалася про те, що її дитина зникла й могла постраждати. Вона навіть не сказала "дякую" й це дуже обурило Майкла та Лекса. "Ми були шоковані тим, що сталося", – додав Майкл.

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Спроби знайти батьків хлопці зняли на відео. Ролик зібрав майже два мільйони переглядів і тисячі коментарів: "Їй насправді було все одно? Вона явно навіть не хвилювалася. Жах", "Я б збожеволіла, якби у мене зникла дитина. А вона навіть не відірвалася від телефону", "Слава Богу, що хлопці знайшли цю дівчинку".

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