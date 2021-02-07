Однієї ночі жінка почула скрип дверей у своїй кімнаті, а потім рот та очі, які парили над підлогою. Що це насправді було – читайте в матеріалі.

Джерело: фейсбук Анджели Келсі

Анджела Келсі на своїй сторінці у фейсбук розповіла, що однією ночі вона почула скрип дверей у її кімнаті. Спочатку жінка подумала, що це її син Леннокс, тому вона повернулася на звук і зібралася допомогти хлопчикові забратися в ліжко.

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Проте замість сина жінка побачила щось дивне – над підлогою парили рот і очі, які наближалися до жінки.



Що побачила жінка / Фото фейсбук

"Нашому будинку 120 років. Підлога скрипить, навіть якщо ви просто подивитесь на неї неправильно. Але це щось не видавало ні звуку", – додала Анджела Келсі.

Поки жінка думала, що це може бути, воно наблизилося. Келсі зрозуміла, що сподіватися на допомогу вищих сил не доводиться і потрібно спробувати застосувати фізичний вплив. Проте у цей момент вона почула шепіт: "Мама?".



Піжама сина / Фото фейсбук

Виявилося, що це все-таки був її син Леннокс. На хлопчику була піжама, малюнок якої світиться в темряві.

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Жінка зробила для себе декілька висновків. По-перше, у її малюка задатки ніндзя, якщо він здатний пересуватися безшумно. По-друге, якщо вона знову буде купувати предмет одягу, що світиться в темряві, це слід запам'ятати.