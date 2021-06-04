Через 55 років після втрати чоловік зміг повернути свою обручку: хто допоміг знайти

Американець Ренсом Джонс загубив обручку у дворі своїх батьків ще у 1966 році. Тільки через 55 років чоловік зміг повернути перстень.

Родина шукала каблучку протягом багатьох років. Ренсом разом із дружиною відправляли своїх дітей на "полювання" за прикрасою, проте всі спроби були марні.

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"Наші діти виросли у пошуках мого кільця. Мій син, якому зараз 51 рік, все життя думав, що це було брехнею, щоб їх зайняти", – розповів Ренсом Джонс.

Він зазначив, що думав про зниклу обручку принаймні раз на тиждень протягом цих 55 років.

Я завжди був такий розчарований, що втратив перстень. Це був справжній емоційний удар,

– пригадав Ренсом Джонс.

У 2006 році сім'я вирішила продати свій будинок, проте новим власникам Дагу і Саманті Кук розповіли про втрачену прикрасу.

Під час пандемії COVID-19, коли у родини Кук з'явилося багато вільного часу, вони вирішили знайти каблучку, використовуючи металошукач. Яке ж було їхнє здивування, коли під шаром землі товщиною приблизно 10 сантиметрів вони виявили перстень з ініціалами Ренсома Джонса і датою "21 січня 1966 року".



Каблучка Ренсома / Фото Daily News Journal

Тоді Даг Кук розшукав сім'ю Джонс і розповів про свою знахідку, зазначивши, що хоче їм її віддати.

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"Це була дуже емоційна подія – повернути кільце. Після стількох років воно знову на моєму пальці. Зазвичай я не плачу, але цього разу дав слабину. Це було одне з найрадісніших переживань у моєму житті", – пригадав Ренсом Джонс.