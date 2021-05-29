Тоні Вільсон-Тейлор у день народження її покійного сина прокинулася з думкою, що придбає іменинний торт для незнайомця.

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Жінка зателефонувала до свого місцевого супермаркету та домовилася заплатити замість власниці за її замовлення. Після цього вона заїхала до відділення пекарні, аби додати до тортика записку, що пояснить її мотиви.

"Я просто хотіла зробити щось, що змусить мого сина бути гордим та щасливим. Це мало бути анонімно. Я не очікувала, що жінка, яка отримає мою записку, опублікує її в мережі", – зізналася Тоні.

Каролін Мік, яка забрала торт, була настільки зворушена карткою, що поділилася нею у місцевій групі в Фейсбук.

Сьогодні моєму синові виповнюється 35 років. З них 5 років він уже на небі. На згадку про нього я заплатила за ваш торт. Будь ласка, насолоджуйтеся життям, обійміть своїх дітей та близьких. Мій син любив цей торт,

– написала Вільсон-Тейлор.

Після цього допис про солодкий жест Тоні "поширився, мов пожежа" й дійшов до самої жінки.

Записка від Тоні / Фото Carolyn P Mick

"Дорога Тоні, я хочу висловити тобі те, наскільки я зворушена. Твоя записка нагадала нам, що в метушні сьогодення є тільки одна річ, яка має значення – життя", — написала відповідь Керолайн, яка отримала оплачений торт.

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Хоча Вільсон-Тейлор такого результату не очікувала, проте жінка рада, що її записка на день народження сина стала вірусною.

Син Тоні / Фото Toni Wilson-Taylor

"Я вдячна. За всю подяку. Усім незнайомцям, які того дня святкували день народження мого сина. Це просто змусило мою сім’ю почуватися набагато краще", – написала Тоні.