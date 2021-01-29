Без звинувачень та скандалів: як правильно закінчувати стосунки

При розставанні краще не виплескувати усі свої емоції та одразу йти. Краще аргументовано та спокійно все обговорити. Проте перед тим як ставити фінальну крапку, пам'ятайте про декілька правил.

Джерело: Cosmo

► Не говоріть про паузу

Це правило стосується тих пар, які недовго перебували в стосунках, а також тих, які зустрічалися чи жили разом кілька років. Якщо надумали розходитися, не потрібно намагатися знайти м'яку для себе та для партнера альтернативу.

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Або відразу обговоріть все, що вам наболіло, і домовтеся якийсь час не бачитися і не спілкуватися, або набирайтеся сміливості й впевнено говоріть про своє бажання поставити крапку. Не мучте себе й партнера довгими завуальованими й віддаленими розмовами.

► Не готуйте до розмови

Як би жорстоко це не виглядало, проте не варто вранці попереджати партнера про розмову ввечері. Він весь день буде ходити з думками про те, що ж сталося. Особливо, якщо рішення дійсно дуже несподіване.



Не готуйте до розмови / Фото The Irish Times

► Не радьтеся з друзями

Забудьте про те, що свої рішення щодо стосунків потрібно з кимось обговорювати. Тільки ви розумієте свої почуття, свого партнера та ситуацію. Краще обговорити все в парі, закінчити відносини, а тоді вже при необхідності обговорити все з друзями.

► Не звинувачуйте в розставанні

По-перше, це залишить не найприємніші спогади обом партнерам. По-друге, така розмова повинна бути максимально спокійною та аргументованою. А ще, звісно, чесною.



Аргументована розмова / Фото Stocksy United

► Не шкодуйте витраченого часу на стосунки

Звичайно, прикро, що доводиться розлучатися після, наприклад, двох років стосунків. Уявіть як парам, які разом жили 10 – 20 років? Їм ще більш прикро. Проте тільки через жалість не потрібно продовжувати відносини, в яких щось не подобається або де некомфортно. Це негативно впливає на самопочуття обох партнерів.

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Бувають випадки, коли розрив – це єдине правильне і гуманне для обох сторін рішення. Тільки перед тим обов'язково варто спочатку спробувати обговорити те, що хвилює. Раптом все ще можна виправити.