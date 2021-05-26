Після народження хлопчику діагностували хронічне захворювання нирок. Лікарі зазначили, що врятувати його могла тільки трансплантація здорового органу.

Цікаво Сурогатна мати не змогла віддати дитину після народження: що завадило жінці

Коли батько Олівера дізнався, що він може стати донором, одразу погодився на операцію, аби подарувати синові шанс на нормальне життя.

Через пандемію COVID-19 операцію щодо пересадки нирки довго відкладалася. Проте вона таки відбулася й доволі успішно.

Трансплантація пройшла дуже гладко. Я такий щасливий, що пройшов через це, щоб подарувати Оліверу життя. Тепер він думає, що я справжній супергерой. Весь процес був дуже нервовим, але головне – кінцевий результат,

– розповів батько Джон Кейтлі.

Завдяки операції Олівер зможе жити майже так само, як і всі інші діти його віку.



Олівер Кейтлі з батьком / Фото Caters

"Ми на "сьомому небі" від щастя. Джон – справжній герой для Олівера. Я так пишаюся ними обома. Ми нарешті можемо попрощатися з щотижневим діалізом (метод очищення крові, який широко використовується при нирковій недостатності – 24 канал)", – зазначила мама Кет.

Олівер був таким хоробрим. Йому довелося через багато пройти, але це зробило нас сильнішими, як сім'ю. Ми такі раді, що тепер він удома,

– повідомила мама Кет.

Тепер Оліверу не доведеться більшу частину часу проводити в лікарні. Хлопчик може бути вдома, гуляти та грати як звичайна дитина.

Важливо Як 7-річний хлопчик з ДЦП кидає виклик стереотипам щодо інвалідності: фото та відео

Проте після трансплантації йому потрібно буде приймати препарати, що допомагають організму не відкидати новий орган.