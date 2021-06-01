Батьки залишили доньку, бо вважали її хворобу прокляттям: як дівчинка змогла підкорити Vogue

Батьки з Китаю залишили в дитячому будинку доньку з альбінізму, вважаючи її хворобу прокляттям. Проте дівчинка змогла довести, що ця особливість не варта того, аби її цуратися.

Сюелі Аббінг народилася в Китаї, проте в дитинстві батьки залишили доньку у дитячому будинку. Усе через незвичайну зовнішність: у дівчини вроджений альбінізм.

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Рідкісне генетичне захворювання спричиняє брак пігменту, що робить шкіру та волосся дуже блідими. Також сприяє великій чутливості до сонячного світла.



Сюелі Аббінг / Фото Marcel Schwab

Біологічні батьки не залишили жодної інформації про Сюелі, тому вона досі не знає, коли її справжній день народження. За словами дівчини, ще у 2019 році їй зробили рентгенівський знімок руки, щоб точніше визначити вік. Тоді лікарі подумали, що їй близько 15 років.

Коли я народилася, уряд в Китаї ввів правило на одну дитину для матері. Моє становище посилила моя зовнішність. Таких, як я, кидали, замикали або фарбували їм волосся в чорний колір,

– сказала Сюелі Аббінг.

Коли дівчинці було близько 3 років її удочерила сім'я з Європи. Ще у дитячому будинку співробітники дали їй ім'я Сюе Лі: Сюе – означає сніг, а Лі – прекрасний. "Моя мати сказала, що не може придумати більш досконалого імені, і вважала важливим зберегти посилання на моє китайське коріння", – пригадала Сюелі Аббінг.

Дівчинка переїхала до Нідерландів, а в 11 років вперше абсолютно випадково спробувала себе в ролі моделі. Мати Сюелі зв'язалася з дизайнером з Гонконгу, який створював одяг і вів кампанію під назвою "Ідеальні недоліки".



Сюелі в ролі моделі / Фото Kurt Geiger

Тепер дівчина будує успішну кар'єру й вже встигла з'явитися на сторінках італійського Vogue в 2019 році. Також Сюелі знімається для журналів, працює на подіумах і з'являється в проєктах відомих брендів.

Крім того, у неї вже є свій особливий "почерк". У моделі проблеми із зором й вона практично не бачить без окулярів. До того ж очі дівчини гостро реагують на світло, через що вона не може зробити зі спалахом понад 3 кадри поспіль. Через це практично на всіх фото її очі закриті.



Кадр із закритими очима / Фото Jurian den Besten

Дівчина не тільки насолоджується своєю роботою, але і впевнена, що змінює світ на краще, руйнуючи стереотипи про людей з альбінізму. Жителі деяких країн досі жорстоко ставляться до дітей з цією хворобою.

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"У модельному бізнесі мати інший вигляд – це благословення, а не прокляття. Це дає мені платформу для підвищення обізнаності про альбінізм. Як і раніше, є високі та худорляві моделі, але тепер люди з фізичними особливостями частіше фігурують в ЗМІ. Це здорово, це повинно бути нормально", – додала Сюелі.