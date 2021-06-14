Спочатку дружина вимагала компенсацію не менше, ніж 240 тисяч євро за всю роботу, яку вона під час шлюбу виконувала безкоштовно. Проте суд в Португалії відхилив позов і відмовив жінці в будь-яких виплатах.

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Жінка вирішила не здаватися, тому подала апеляцію, де змогла отримати рішення у свою користь. Суд зобов'язав чоловіка виплатити жінці компенсацію. Пояснивши це тим, що, хоч домашня робота зазвичай непомітна для суспільства, вона має економічну цінність, оскільки сприяє збагаченню шляхом економії коштів.

У суді було доведено, що протягом 30 років шлюбу, дружина була тією людиною, яка дбала про будинок і готував їжу для партнера. Це призвело до збагачення чоловіка, тому що дозволило йому отримувати вигоду з результатів діяльності дружини без витрат і вкладень.

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Фінансова вартість домашньої роботи була розрахована шляхом множення мінімальної заробітної плати на 360 місяців (30 років шлюбу). Третина цієї суми відняли як витрати жінки за цей період. Як результат, колишній чоловік мав виплатити 60 тисяч євро.