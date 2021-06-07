Деббі Ніл-Стрікленд вийшла заміж за Джима через 10 років після першого побачення. Проте вже через 2 дні після весілля вона була у лікарні через колишню дружину свого чоловіка. Жінці знадобилася термінова трансплантація і Деббі лягла на операційний стіл, аби їй допомогти.

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Джим і Майлен розлучилися понад 20 років тому, проте вони добре ладнали та виховували 2 дітей. Відомо, що 59-річна Майлен давно страждала від хвороби нирок. Коли ще у листопаді 2020 року її госпіталізували, вони функціонували тільки на 8%. Брат жінки хотів стати донором, але він не підійшов. Тоді зголосилася допомогти нова дружина Джима. До цього жінки були знайомі, але ніколи не були близькі.

Деббі колись вже намагалася допомогти своєму брату, який очікував на подвійну трансплантацію легень. Тоді вона також запропонувала допомогу, проте лікарі відмовили жінці.

У випадку з Майлен, нирка підійшла й операцію з пересадки назначили через 2 дні після весілля Деббі та Джима. Наречена вже хотіла відкласти святкування, але друзі вмовили цього не робити, бо закохані й так довго відкладали одруження.



Деббі та Малейн з Джимом / Фото AP Photo

Операція пройшла успішно й жінки одразу почали розпитувати про стан одна одної, як тільки прийшли до тями. "Мені потрібно її побачити". Це було перше, що вийшло з моїх уст", – пригадала Майлан.



Донори нирки / Фото AP Photo

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Тепер жінки називають себе нирковими сестрами. "Це історія про головне у світі – про сім'ю. Нам всім потрібно триматися разом. Вона врятувала мені життя", – зазначила Майлен.