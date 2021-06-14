Сначала жена требовала компенсацию не менее 240 тысяч евро за всю работу, которую она во время брака выполняла бесплатно. Однако суд в Португалии отклонил иск и отказал женщине в любых выплатах.

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Женщина решила не сдаваться, поэтому подала апелляцию, где смогла получить решение в свою пользу. Суд обязал мужчину выплатить женщине компенсацию. Объяснив это тем, что, хотя домашняя работа обычно незаметна для общества, она имеет экономическую ценность, поскольку способствует обогащению путем экономии средств.

В суде было доказано, что в течение 30 лет брака, жена была тем человеком, который заботился о доме и готовил пищу для партнера. Это привело к обогащению мужчины, так как позволило ему извлекать выгоду из результатов деятельности жены без затрат и вложений.

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Финансовая стоимость домашней работы была рассчитана путем умножения минимальной заработной платы на 360 месяцев (30 лет брака). Треть этой суммы вычли как расходы женщины за этот период. Как результат, бывший муж должен был выплатить 60 тысяч евро.