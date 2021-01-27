5 фраз, після яких потрібно одразу завершувати стосунки

Не тільки серйозні сварки та скандали можуть бути причиною для того, щоб розійтися. Для цього може бути достатньо однієї фрази, яка сигналізуватиме про наближення неприємностей.
Джерело: Cosmo
Навряд чи у минулому, до цих стосунків, партнер займався підробкою паспортів чи незаконно торгував ліками. Ніхто не має права дорікати та звинувачувати щодо минулого. Так грубити – цілковите невігластво.
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Якщо ви зустрічаєтеся тільки 20 хвилин, тоді все правильно. Якщо понад пів року, а партнер приховує близьких так, немов ти можеш їх викрасти, тоді дивно.
Є 3 пояснення такої поведінки:
Зустріч з батьками / Фото AARP
Сам факт порівняння з колишніми – це найгірше, що може зробити будь-яка людина у нових стосунках. Що б не трапилося, не потрібно говорити такі слова.
Наприклад, це ще й може означати, що хлопець пам'ятає і постійно думає про колишню. Отже, не зовсім чесний у своїх почуттях. Можливо, їх і зовсім немає. Ось й привід для розставання.
Порівняння з колишньої / Фото Freepik
Який дорослий чоловік буде "тикати" тим, що мама в курсі всіх подій та нюансів з життя пари. За такою людиною приховується або несформована особистість, або абьюзер. В такому випадку добре тільки те, що вчасно це розкрилося, а також не встигло перерости в сімейне життя з купою комплексів і підбитою нервовою системою.
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Якщо в місяць на догляд за собою, одяг і відпочинок ти не віддаєш піврічний бюджет України, а ще й при цьому самостійно заробляєш та забезпечуєш свої потреби, – до чого претензії? Краще поговорити й об'єктивно зрозуміти, чому та чи дійсно потрібно урізати певні витрати.