5 ефективних методів для покращення шлюбу: рекомендації психолога

Для того, щоб побудувати щасливі стосунки, потрібно вкласти чимало зусиль. Психолог Елі Фінкел поділилася рекомендаціями, які допоможуть глянути на партнера інакше.
Джерело: Health.com
Наприклад, якщо партнер забув про плани на вечір. Що це означає: він забув через власний егоїзм чи дійсно був зайнятий?
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Замість того, щоб влаштовувати конфлікт та сваритися, краще дійсно розглянути всі можливі обставини.
Елі Фінкел радить застосувати стратегію "якщо / то": "Якщо я почуваюсь розчарованим чи злим на те, що мій партнер зробив (або не зробив), то я візьму кілька секунд, щоб розглянути інші пояснення його поведінки".
Дослідження 2008 року запропонувало невпевненим в собі людям описати комплімент, який вони отримали від свого партнера, трьома способами.
Через два тижні люди в перших двох групах повідомили, що почуваються менш безпечними у своїх стосунках, порівнюючи з людьми третьої групи, які повідомляли, що почуваються більш впевненими у своїх зв'язках.
Елі Фінкел радить, перш ніж відхиляти комплімент, секунду подумайте та оцініть, чому ваш партнер сказав саме це і як його коментар відображає ваші відносини.
Під час конфліктів замість того, щоб погрожувати розставанням та обмінюватися звинуваченнями, краще сприймати це як можливість для покращення стосунків.
Люди, які мають "залізні переконання", більш схильні відмовлятися від стосунків та не намагаються над ними працювати. Проте з правильним ставленням, навіть суперечки можуть зблизити.
Вдячності має велику користь для здоров'я, кращого сну та більшої мотивації до вправ. Крім цього, може зробити чудеса у стосунках.
Дослідження 2011 року, опубліковане в журналі Personality and Individual Differences, показало, що чим більше партнери виявляють вдячність, тим більше вони задоволені своїм заміжжям.
"Люди, які відчувають підвищений рівень вдячності, також відчувають сильніші зобов'язання щодо відносин і менш схильні до розлучення" – додала Елі Фінкел
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Згідно із дослідженнями, обмін позитивними подіями не лише створює довіру, але і посилює почуття інтимності та задоволення у відносинах. При цьому обидва партнери отримують такі відчуття, а не хтось один.