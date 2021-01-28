Понад 40 років пошуків: як молода сім'я загубила свого сина

Філліс і Кевін Харан витратили десятки років життя на пошуки свого сина Шона. Змогли зустріли свою дитину вони тільки через 40 років.

Джерело: The Mirror

Ще у 70-тих, будучи підлітками, Філліс і Кевін закохалися один в одного. Дівчина швидко завагітніла, тому пара покинула усе й переїхала до Лондона.

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Закохані знімали кімнату та ховали дитину від власниці, щоб вона не вигнала молоду сім'ю. Коли господиня дізналася, то дала парі 24 години на те, щоб вони звільнили приміщення.

Юні Філліс і Кевін залишилися без грошей та даху над головою. Утримувати сина вони не могли, тому зважилися на серйозний крок – віддати хлопчика на усиновлення. Вони були переконані, що заберуть дитину, як тільки у них з'являться гроші.

Нам було дуже важко віддавати дитину, але ми думали, що зможемо його повернути,

– пригадала Філліс.

Коли сім'я вирішила повернути хлопчика, то агентство з усиновлення заявило подружжю, що їх син живе в Іспанії, а його нова сім'я заможніша. Через суд також пара не змогла повернути дитину.

Філліс і Кевін пообіцяли собі, що знайдуть сина. Ретельні пошуки таки привели сім'ю до їх зниклого Шона. Всі ці роки чоловік жив під ім'ям Рубін Молінеро в невеликому іспанському місті, не намагаючись знайти своїх біологічних батьків.

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За словами Шона, він вважав, що сім'я його кинула, тому чоловік не хотів думати про своє минуле. Нарешті зустрівшись зі своїми батьками, син дізнався всю історію та зрозумів, як був неправий.