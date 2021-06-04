Чуттєві та зворушливі кадри з весільного конкурсу: 20 фото, які здобули перемогу

Кожні три місяці міжнародне журі відбирає найдивовижніші та найчуттєвіші фото з весіль у всьому світі. Хто став переможцем цього разу – читайте у матеріалі.

Весільна фотографія – це поле з безмежними творчими можливостями, що потребує більшого визнання.

Цікаво Найкращий друг у сукні замість нареченої: як розіграли нареченого на весіллі – відео та фото

Фотографи різними способами намагаються демонструвати любов у своїх кадрах. Моменти, емоції та світло – головні інгредієнти, а наречена та наречений – найважливіші персонажі. Проте важливо не забувати про друзів, родичів, які допомагають створити затишну атмосферу.

Журі конкурсу складається з міжнародних фотографів, які найбільш визнані у цій галузі. У новому голосуванні суддями були:

Ерінн Крісман (США).

Хесус Очоа (Колумбія).

Аріель Хабер (Аргентина).

Організатори конкурси повідомили, що вони нагороджують найбільш дивовижні, емоційні та інноваційні кадри, щоб оцінити талант їх авторів.

Читайте також Наречений втік з весілля, проте йому швидко знайшли заміну серед гостей: кого обрала наречена

Дивіться фото переможців конкурсу: