Збільшення виплат при народженні дитини: які суми можуть отримувати українці

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини. Усі вони залежатимуть від того, який по черзі малюк з'явився в сім'ї. Якщо законопроєкт приймуть, нові норми допомоги почнуть діяти вже з 1 січня 2022 року.

Уряд підтримав законопроєкт, розроблений Міністерством соціальної політики, який передбачає збільшення обсягу державної підтримки при народженні дитини або при усиновленні.

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"Це не остаточне збільшення: з 2023 року і надалі пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції. Звісно, що прямі виплати — це лише частина стратегії підтримки молодих родин. Паралельно з цим ми будемо покращувати якість медицини для дітей, будувати нові дитячі садки та школи, дамо можливість молодим родинам придбати власне житло в рамках програми пільгової іпотеки", — зазначив Денис Шмигаль.

Скільки платитимуть:

Перша дитина – 50 тисяч.

дитина – 50 тисяч. Друга – 100 тисяч.

– 100 тисяч. Третя – 150 тисяч.



Сума виплат / Скриншот з відео 1+1

Чверть від суми батьки отримають одноразово відразу після народження дитини, а решту поділять на 3 роки й виплачуватимуть рівними частинами щомісяця.

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Скільки зараз отримують батьки

З 30 червня 2014 року допомога при народженні дитини залишається незмінною – 41280 гривень незалежно, яка по черзі дитина народилася в сім'ї. З них 10320 гривень відразу виплачують, а згодом по 860 гривень щомісяця протягом наступних 3 років.