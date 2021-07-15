За перше півріччя 2021 року найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали:

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Для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна.

Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна. Для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Проте частина молодих батьків вирішила підібрати оригінальні та рідкісні імена для своїх дітей.

Для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.



Імена для хлопчиків / Фото Getty Images​

Для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.