Увеличение выплат при рождении ребенка: какие суммы могут получать украинцы
Источник:Урядовий портал
В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка. Все они будут зависеть от того, какой по очередности малыш появился в семье. Если законопроект примут, новые нормы помощи начнут действовать уже с 1 января 2022 года.
Правительство поддержало законопроект, разработанный Министерством социальной политики, который предусматривает увеличение объема государственной поддержки при рождении ребенка или при усыновлении.
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"Это не окончательное увеличение: с 2023 года и далее предлагается увеличение размера такой помощи на прогнозный показатель инфляции. Конечно, прямые выплаты – это лишь часть стратегии поддержки молодых семей. Параллельно с этим мы будем улучшать качество медицины для детей, строить новые детские сады и школы, дадим возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки", — отметил Денис Шмыгаль.
Сколько будут платить:
- Первый ребенок – 50 тысяч.
- Второй – 100 тысяч.
- Третий – 150 тысяч.
Сумма выплат / Скриншот с видео 1 + 1
Четверть от суммы родители получат однократно сразу после рождения ребенка, а остальное поделят на 3 года и будут выплачивать равными частями ежемесячно.
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Сколько получают родители
С 30 июня 2014 помощь при рождении ребенка остается неизменной – 41280 гривен независимо, какой по очереди ребенок родился в семье. Из них 10320 гривен сразу выплачивают, а затем по 860 гривен ежемесячно в течение следующих 3 лет.