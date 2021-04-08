Як розпізнати нарциса: поширена поведінка та методи боротьби з нею
Фахівці стверджують, що 1 – 5% людей страждають на нарцисичний розлад. Не в останню чергу це обумовлено культурою сучасного європейського суспільства, де дуже цінні такі якості, як успіх, багатство, грандіозність. Все це властиве нарцисизму.
Джерело:ТСН
Поведінка нарцисів
Такі люди бувають дуже соціально адаптовані та успішні – досягають високих постів, бувають начальниками, можуть справити враження, бути чарівними та приємними. Насправді ж вони дуже залежні від захоплення оточення. Пояснила психотерапевтка, кандидатка психологічних наук Надія Терещенко.
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Їх внутрішній світ досить спустошений через те, що все ззовні. Все те, що підтримує нарциса, – це реакція інших людей, і якщо він не отримає свою дозу у вигляді порції захоплення, може скотитися в сором, страх і порожнечу. А коли він незадоволений собою, проєктує своє роздратування на оточення.
Тому вся суть нарцисичного характеру – засуджувати, використовувати, критикувати. Йому дуже складно приймати людей, не засуджуючи їх, не критикуючи й не використовуючи.
Критика та засудження від нарциса / Фото Styl.pl
Нарцису не шкода, коли комусь боляче, він не дослухається до прохань і скарг на погане самопочуття, для нього це не зрозуміло. Нарциси можуть бути досить жорстокими, агресивними, тому що для них важливо, щоб їхнє оточення відповідало очікуванням.
Боротьба з нарцисом
Якщо шукаєте спосіб боротьби з нарцисом, але не знаходите, то легше обмежити спілкування. У будь-якому разі дуже важливо тримати кордон. Тільки-но купуєтеся на похвалу нарциса, одразу отримуєте "в комплекті" – критику, тиск, осуд, контроль.
Важливо, як і в будь-якій ситуації, зрозуміти, що насправді відбувається. Ви можете почуватися нікчемою, відчувати, що вас контролюють, весь час потрібно все робити ідеально і немає пробаченню помилок. Перше запитання, яке потрібно поставити собі, – чому я така чутлива/чутливий до цієї ситуації?
Боротьба з нарцисом / Фото Spektrum zdraví
Якщо у вас немає такої вразливості, то всі ці нападки легше пережити, відстоюючи себе. Ви вже не будете цікаві нарцису, тому що ви виходите з його нарцисичного розширення. Якщо у вас немає цієї проблеми, то вас не можна і вразити – якщо ви не вважаєте, що у вас товсті щиколотки, то скільки разів вам про це не кажи, вас це не зачепить.
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Якщо ж ви відчуваєте, що не можете протистояти, у вас немає способів чинити цьому опір, то найкраще буде скоротити спілкування, піти й розпрощатися.
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