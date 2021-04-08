Фахівці стверджують, що 1 – 5% людей страждають на нарцисичний розлад. Не в останню чергу це обумовлено культурою сучасного європейського суспільства, де дуже цінні такі якості, як успіх, багатство, грандіозність. Все це властиве нарцисизму.

Поведінка нарцисів

Такі люди бувають дуже соціально адаптовані та успішні – досягають високих постів, бувають начальниками, можуть справити враження, бути чарівними та приємними. Насправді ж вони дуже залежні від захоплення оточення. Пояснила психотерапевтка, кандидатка психологічних наук Надія Терещенко.

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Їх внутрішній світ досить спустошений через те, що все ззовні. Все те, що підтримує нарциса, – це реакція інших людей, і якщо він не отримає свою дозу у вигляді порції захоплення, може скотитися в сором, страх і порожнечу. А коли він незадоволений собою, проєктує своє роздратування на оточення.

Тому вся суть нарцисичного характеру – засуджувати, використовувати, критикувати. Йому дуже складно приймати людей, не засуджуючи їх, не критикуючи й не використовуючи.

Критика та засудження від нарциса / Фото Styl.pl

Нарцису не шкода, коли комусь боляче, він не дослухається до прохань і скарг на погане самопочуття, для нього це не зрозуміло. Нарциси можуть бути досить жорстокими, агресивними, тому що для них важливо, щоб їхнє оточення відповідало очікуванням.

Боротьба з нарцисом

Якщо шукаєте спосіб боротьби з нарцисом, але не знаходите, то легше обмежити спілкування. У будь-якому разі дуже важливо тримати кордон. Тільки-но купуєтеся на похвалу нарциса, одразу отримуєте "в комплекті" – критику, тиск, осуд, контроль.

Важливо, як і в будь-якій ситуації, зрозуміти, що насправді відбувається. Ви можете почуватися нікчемою, відчувати, що вас контролюють, весь час потрібно все робити ідеально і немає пробаченню помилок. Перше запитання, яке потрібно поставити собі, – чому я така чутлива/чутливий до цієї ситуації?

Боротьба з нарцисом / Фото Spektrum zdraví

Якщо у вас немає такої вразливості, то всі ці нападки легше пережити, відстоюючи себе. Ви вже не будете цікаві нарцису, тому що ви виходите з його нарцисичного розширення. Якщо у вас немає цієї проблеми, то вас не можна і вразити – якщо ви не вважаєте, що у вас товсті щиколотки, то скільки разів вам про це не кажи, вас це не зачепить.

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Якщо ж ви відчуваєте, що не можете протистояти, у вас немає способів чинити цьому опір, то найкраще буде скоротити спілкування, піти й розпрощатися.