Фото чи відео УЗД

Перші фото і відео малюка, поки він ще в животі, варто зберігати для спогадів. Адже відчуття мами, коли вона їх знайде через декілька років, неможливо ні з чим порівняти.

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Бірка з пологового будинку

Крихітний пластиковий браслет, на якому написані дата, час, вага і зріст новонародженого малюка, здатні викликати неймовірні емоції. До речі, коли дитина виросте, їй теж буде цікаво поглянути на власну бирочку.



Бірка з пологового будинку / Фото iStock

Одяг і фото з виписки

Можна зберегти хоча б частина предметів, які були придбані до виписки. Теж стосується предметів, які надягають на дитину при хрещенні.

Першу улюблену іграшку

Іграшок в житті дитини буде багато, навіть занадто. Вони будуть змінюватися відповідно до потреб і навичок малюка. Проте майже в кожному періоді буде одна найулюбленіша.

Перші іграшки дитини / Фото Emma's Diary

Коли інтерес до неї згасне, збережіть цю іграшку, щоб колись разом з дорослою дитиною згадати, як ви грали.

Дитячі малюнки

Дитяча творчість чудова, щира і безпосередня. Хоч перші криві лінії мало нагадують малюнок, проте поступово на аркушах паперу почнуть з'являтися своєрідні образи.

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Збережіть кілька малюнків з кожного періоду дитинства. Крім цього, обов'язково підпишіть, в якому віці був зроблений малюнок.