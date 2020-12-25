Що не варто говорити чоловікові: фрази, які можуть зіпсувати стосунки
Існують декілька найнебезпечніших для відносин фраз, які можна сказати випадково під час сварки чи звичайної побутової розмови. Чим небезпечні ці фрази – читайте в матеріалі.
Які фрази можуть призвести до розставання або дуже сильно образити другу половинку, розповідає видання Cosmo.
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"Хочеш стати колишнім?"
Це не погроза, а навпаки – стимул для чоловіка подумати, навіщо йому відносини, де шантажують можливим розставанням.
Може, він раз або два проігнорує таку фразу. Проте одного разу збере речі й піде зі словами: "Ти так довго про це питала, що я все-таки захотів".
"У мого діда гардероб кращий, ніж у тебе"
Звичайно, не всі чоловіки народжуються з тягою до прекрасного та з умінням вибирати стильні речі. Проте це можна легко виправити. Головне – робити все з позиції доброї допомоги партнеру, а не з доріканнями.
Чоловічий гардероб / Фото The Essential Man
"Міг би й більше заробляти"
Для чоловіка немає нічого болючішого, ніж розуміти, що він не виправдовує очікувань коханої дівчини. Більшість партнерів заробляють приблизно однаково, проте деякі чоловіки все ж прагнуть заробляти трохи більше своїх коханих.
Коли це не вдається, а дівчина ще й акцентуєш на цьому, чоловікові одночасно хочеться "провалитися під лід" і знайти ту, яка похвалить й оцінить його старання.
"На футбол час є, а на вечір зі мною – ні?"
Прости й змирися. Йому потрібно ходити з друзями на футбол, купатися в пиві й час від часу повертатися додому під ранок. Якщо твій хлопець затятий уболівальник і жити не може без футболу, не дорікай його цим захопленням.
"Будь чоловіком!"
Якщо є бажання завершити одразу стосунки, то достатньо лише раз сказати цю фразу під час сварки. Після таких слів партнер розуміє, що його зовсім не цінують і не поважають. Отже, немає сенсу продовжувати такі відносини.
"Будь чоловіком" / Фото Getty Images
"Без тебе розберуся"
Теоретично дівчина все може без чоловіка. Проте навіщо-то ви будуєте відносини, готуєте вечерю, їздите до батьків на Різдво і купуєте нові штори у вітальню.
Не потрібно через самовпевненість принижувати чоловіка. Будь-яку відповідь можна зробити більш м'якою та менш образливою.
Фрази, які необхідно говорити
Для того, щоб партнер відчував вашу підтримку, достатньо лише декількох приємних фраз, зазначає "Вечірній Кам'янець":
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"Я підтримую тебе"
Ваш партнер повинен знати, що може розраховувати на вас і на вашу підтримку. Важливо допомагати не тільки фізично, а й емоційно.
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"Мені з тобою безпечно"
Або інакший варіант цієї фрази "Я не змогла б так одна!" – ці фрази підсилюють його важливість у вашому житті. Крім того, вони дають віру, що його зусилля не марні.
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"Як ти себе почуваєш?"
Також можна проявити турботу й інакшою фразою "Як я можу тобі допомогти?". Чоловікові важливо знати, що для його коханої людини важливо те, як він себе фізично та морально почуває.
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