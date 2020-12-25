Існують декілька найнебезпечніших для відносин фраз, які можна сказати випадково під час сварки чи звичайної побутової розмови. Чим небезпечні ці фрази – читайте в матеріалі.

Які фрази можуть призвести до розставання або дуже сильно образити другу половинку, розповідає видання Cosmo.

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"Хочеш стати колишнім?"

Це не погроза, а навпаки – стимул для чоловіка подумати, навіщо йому відносини, де шантажують можливим розставанням.

Може, він раз або два проігнорує таку фразу. Проте одного разу збере речі й піде зі словами: "Ти так довго про це питала, що я все-таки захотів".

"У мого діда гардероб кращий, ніж у тебе"

Звичайно, не всі чоловіки народжуються з тягою до прекрасного та з умінням вибирати стильні речі. Проте це можна легко виправити. Головне – робити все з позиції доброї допомоги партнеру, а не з доріканнями.



Чоловічий гардероб / Фото The Essential Man​

"Міг би й більше заробляти"

Для чоловіка немає нічого болючішого, ніж розуміти, що він не виправдовує очікувань коханої дівчини. Більшість партнерів заробляють приблизно однаково, проте деякі чоловіки все ж прагнуть заробляти трохи більше своїх коханих.

Коли це не вдається, а дівчина ще й акцентуєш на цьому, чоловікові одночасно хочеться "провалитися під лід" і знайти ту, яка похвалить й оцінить його старання.

"На футбол час є, а на вечір зі мною – ні?"

Прости й змирися. Йому потрібно ходити з друзями на футбол, купатися в пиві й час від часу повертатися додому під ранок. Якщо твій хлопець затятий уболівальник і жити не може без футболу, не дорікай його цим захопленням.

"Будь чоловіком!"

Якщо є бажання завершити одразу стосунки, то достатньо лише раз сказати цю фразу під час сварки. Після таких слів партнер розуміє, що його зовсім не цінують і не поважають. Отже, немає сенсу продовжувати такі відносини.



"Будь чоловіком" / Фото Getty Images​

"Без тебе розберуся"

Теоретично дівчина все може без чоловіка. Проте навіщо-то ви будуєте відносини, готуєте вечерю, їздите до батьків на Різдво і купуєте нові штори у вітальню.

Не потрібно через самовпевненість принижувати чоловіка. Будь-яку відповідь можна зробити більш м'якою та менш образливою.

Фрази, які необхідно говорити

Для того, щоб партнер відчував вашу підтримку, достатньо лише декількох приємних фраз, зазначає "Вечірній Кам'янець":

"Я підтримую тебе"

Ваш партнер повинен знати, що може розраховувати на вас і на вашу підтримку. Важливо допомагати не тільки фізично, а й емоційно.

"Мені з тобою безпечно"

Або інакший варіант цієї фрази "Я не змогла б так одна!" – ці фрази підсилюють його важливість у вашому житті. Крім того, вони дають віру, що його зусилля не марні.

"Як ти себе почуваєш?"

Також можна проявити турботу й інакшою фразою "Як я можу тобі допомогти?". Чоловікові важливо знати, що для його коханої людини важливо те, як він себе фізично та морально почуває.