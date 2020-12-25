Существует несколько опасных для отношений фраз, которые можно сказать случайно во время ссоры или обычного бытового разговора. Чем опасны эти фразы – читайте в материале.

Какие фразы могут привести к расставанию или очень сильно обидеть вторую половинку, рассказывает издание Cosmo.

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"Хочешь стать бывшим?"

Это не угроза, а наоборот – стимул для мужчины подумать, зачем ему отношения, где шантажируют возможным расставанием.

Может, он раз или два проигнорирует такую ​​фразу. Но однажды соберет вещи и уйдет со словами: "Ты так долго об этом спрашивала, что я все-таки захотел".

"У моего деда гардероб лучше, чем у тебя"

Конечно, не все мужчины рождаются с тягой к прекрасному и с умением выбирать стильные вещи. Однако это можно легко исправить. Главное – делать все с позиции доброй помощи партнеру, а не с нареканиями.



Мужской гардероб / Фото The Essential Man

"Мог бы и больше зарабатывать"

Для мужчины нет ничего больнее, чем понимать, что он не оправдывает ожиданий любимой девушки. Большинство партнеров зарабатывают примерно одинаково, однако некоторые мужчины все же стремятся зарабатывать немного больше своих любимых.

Когда это не удается, а девушка еще и акцентирует на этом, мужчине одновременно хочется "провалиться под лед" и найти ту, которая похвалит и оценит его старания.

"На футбол время есть, а на вечер со мной – нет?"

Прости и смирись. Ему нужно ходить с друзьями на футбол, купаться в пиве и время от времени возвращаться домой под утро. Если твой парень упорный болельщик и жить не может без футбола, не упрекай его этим увлечением.

"Будь мужчиной!"

Если есть желание завершить сразу отношения, то достаточно один раз сказать эту фразу во время ссоры. После таких слов партнер понимает, что его совсем не ценят и не уважают. Следовательно, нет смысла продолжать такие отношения.



"Будь мужчиной" / Фото Getty Images

"Без тебя разберусь"

Теоретически девушка все можешь без мужчины. Однако зачем-то вы строите отношения, готовите ужин, ездите к родителям на Рождество и покупаете новые шторы в гостиную.

Не нужно из-за самоуверенности унижать мужа. Любой ответ можно сделать более мягким и менее оскорбительным.

Фразы, которые необходимо говорить

Для того, чтобы партнер чувствовал вашу поддержку, достаточно лишь нескольких приятных фраз, отмечает "Вечерний Каменец":

"Я поддерживаю тебя"

Ваш партнер должен знать, что может рассчитывать на вас и на вашу поддержку. Важно помогать не только физически, но и эмоционально.

"Мне с тобой безопасно"

Или иной вариант этой фразы "Я не смогла бы так одна!" – эти фразы усиливают его важность в вашей жизни. Кроме того, они дают веру, что его усилия не напрасны.

"Как ты себя чувствуешь?"

Также можно проявить заботу и иной фразой "Как я могу тебе помочь?". Мужчине важно знать, что для его любимого человека важно то, как он себя физически и морально чувствует.