Які факти щодо стосунків з партнером не можна розповідати друзям: 4 теми

Джерело:Elle
Під час розмови з друзями не варто розповідати їм усі деталі стосунків з партнером. Яких тем краще уникати – читайте у матеріалі.
Образи на адресу свого партнера – це табу. Мова йде й про те, щоб сказати це в очі та за спиною. Проте, якщо в першому випадку ви ще зможете вибачитися за це перед коханим, то ситуація, коли говорите неприємні речі за його спиною і він про це випадково дізнається, може коштувати вам стосунками.
Цікаво Головні правила міцних та щасливих стосунків: як не втратити партнера
Якщо хочете випустити пар, то замість того щоб набрати номер когось з друзів, сходіть в спортзал або влаштуйте генеральне прибирання будинку.
Не всі зради закінчуються розлученням. Деякі жінки цілком можуть пробачити своєму партнеру. Чого не можна сказати про друзів і родичів обманутого.
Коли один зрадив / Фото Brick Underground
Якщо хочете зберегти нормальні стосунки зі своїми близькими, краще не розповідайте про інцидент. Хоча це поширюється на всі ситуації, які певною міроб не вкладаються в загальноприйняті норми.
Наприклад, чоловіки вкрай болісно сприймають свою фінансову неспроможність. Тому, якщо дівчина почне з подругами обговорювати його провали, це його вкрай засмутить. Не кажучи вже про те, що надалі вам буде складно відновити його репутацію в очах навколишніх.
Важливо Правила користування Tinder: 7 дій, які вбережуть від небезпеки та спростять спілкування
Не варто обговорювати сексуальні фантазії свого партнера. Погодьтеся, що вам би також було неприємно. Якщо партнер поділився з вами найпотаємнішим, постарайтеся виправдати його довіру.