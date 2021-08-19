Які дії батьків можуть зіпсувати стосунки з дітьми: 5 поширених помилок

У більшості батьків є, як спільні вдалі стратегії у вихованні, так і помилки. Психолог і сексолог Наталія Єжова пояснила, чому трапляються непорозуміння у відносинах з дітьми.

• Не потрібно ставити досягнення дитини вище за неї

Зрозумійте, що вам важливіше – оцінки чи дружба з дитиною. Коли поставите собі це запитання, зрозумієте, що насправді важливіші почуття дитини, ваш із нею контакт.

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Якщо все-таки дуже важливий момент успішності в школі, то спокійно допоможіть дитині розібратися з навчанням. Або знайдіть репетитора.

• Не можна реалізовувати свої мрії через дитину

Якщо хотіли бути гімнасткою, але не стали, то не потрібно змушувати дитину займатися цим. Зрозумійте, що це ваше бажання, а у неї неодмінно є своє. Дитина має реалізувати особисту місію, а не вашу.

• Не порушуйте кордонів дитини

Привчіть себе стукати в кімнату до дитини, не копирсатися у шафі без дозволу, не вирішувати за неї, що вона їстиме, якщо це не загрожує її життю.



Особистий простір дитини / Фото ParentMap

Так навчите дитину вибудовувати свої особисті кордони. Це допоможе їй жити в сучасному світі. Якщо будете порушувати особистий простір, то і всі інші потім теж будуть це робити.

• Не дивіться на дитину зверху вниз

Не потрібно створювати модель "я тут дорослий, я все знаю краще за тебе". Дивіться на дитину, як на рівну собі людину. Розмовляйте й пояснюйте їй відповідним чином. Вислуховуйте його думку, враховуйте побажання.

• Показуйте власним прикладом

Якщо ви розкидаєте шкарпетки, то не чекайте, що дитина буде збирати їх за собою. Виховуйте себе й давайте правильний приклад. Діти зчитують усі наші риси. Знайте, що є дзеркальні нейрони, за допомогою яких дитина повністю копіює поведінку своїх батьків.

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Зверніть увагу: якщо ви на неї кричите, то, можливо, бачите в ній ту частину себе, яку не сприймаєте. І сваритеся саме з нею. Дитина – це ваше відображення.