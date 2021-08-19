Какие действия родителей могут испортить отношения с детьми: 5 распространенных ошибок
Источник:Новый канал
У большинства родителей есть, как общие удачные стратегии в воспитании, так и ошибки. Психолог и сексолог Наталья Ежова объяснила, почему случаются недоразумения в отношениях с детьми.
• Не нужно ставить достижения ребенка выше него
Поймите, что вам важнее – отметки или дружба с ребенком. Когда вы зададите себе этот вопрос, поймете, что на самом деле важнее чувства ребенка, ваш с ним контакт, а не отметки.
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Если вам все-таки очень важен момент успеваемости в школе, то спокойно помогите ребенку разобраться с учебой. Или найдите репетитора.
• Нельзя реализовывать свои мечты через ребенка
Если вы хотели быть гимнасткой, но не стали, то не нужно заставлять ребенка заниматься этим. Поймите, что это ваше желание, а у него непременно есть свое. Ребенок должен реализовать личную миссию, а не вашу.
• Не нарушайте границы ребенка
Приучите себя стучаться в комнату к ребенку, не рыться в шкафу без разрешения, не решать за него, что он будет есть, если это не угрожает его жизни.
Личное пространство ребенка / Фото ParentMap
Так вы научите ребенка выстраивать свои личные границы. Это поможет ему жить в современном мире. Если вы будете нарушать личное пространство, то и все остальные потом тоже будут это делать.
• Не смотрите на ребенка сверху вниз
Не нужно создавать модель "я тут взрослый, я все знаю лучше тебя". Смотрите на ребенка, как на равного себе человека. Разговаривайте и объясняйте ему соответствующим образом. Выслушивайте его мнение, учитывайте пожелания.
• Показывайте собственным примером
Если вы разбрасываете носки, то не ждите, что ребенок будет собирать их за собой. Воспитывайте себя и подавайте правильный пример. Дети считывают все наши черты. Знайте, что есть зеркальные нейроны, с помощью которых ребенок полностью копирует поведение своих родителей.
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Обратите внимание: если вы на него кричите то, возможно, видите в нем ту часть себя, которую не принимаете? И ссоритесь именно с ней. Ребенок – это ваше отражение.