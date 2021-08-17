• Подумати перед тим, як говорити

Іноді батьки, не подумавши, відповідають дитині "ні" на будь-яке її прохання. Якщо малюк просить про щось, краще видихнути й подумати, можливо саме це прохання краще виконати.

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• Ні – значить ні

Якщо сказали "ні", відступати не можна. Готуйтеся до найгіршого – сліз, істерики, попри це стійте на своєму. Дитина зрозуміє, що нічого не зміниться й припинить себе так вести.

Чітко говорити "ні" / Фото Getty Images

• Розмова віч-на-віч

Якщо батьки хочуть домогтися взаєморозуміння з малюком, не варто з ним спілкуватися в проміжку між приготуванням обіду і переглядом стрічки в Facebook. Приділіть дитині свій час та покажіть йому, що його прохання почуте. Крім цього, не забувайте пояснювати причину своєї відмови.

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• Говоріть про наслідки

Іноді випрошування потрібно припиняти відразу. Варто пояснити дитині, що станеться, якщо вона не перестане щось вимагати. Важливо пам'ятати, що б не сказали малюкові – дотримуйтеся цієї позиції до кінця.