Дитяча мова: яке значення мають звуки, що видають немовлята

Для малюків сльози – це найкращий спосіб спілкування з батьками. Крім цього, вони видають інші звуки, що також є методом комунікації. Американський педіатр Прачі Шах вважає, що будь-які звуки, які видає дитина, є ознакою того, що вона розвиває необхідні навички, щоб підготуватися до мовлення.

Вереск

Дитячий вереск означає, що малюк в захваті чи не дуже від того, що відбувається. Наприклад, він може з'явитися, коли йому підстригають нігті.

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Кректання

Діти можуть видавати цей звук, коли не можуть сходити в туалет. Крім того, щоб зняти напругу або висловлюючи розчарування, нудьгу. Коли малюк підростає, кректання може бути символом вимоги.

До кінця 1 року дитина буде крекотати, показуючи, що вона щось хоче. Буде видавати цей звук поки не отримає бажане,

– пояснив професор психології та лінгвістики в Університеті штату Делавер Роберт Голінков.

Ричання

Протягом перших 6 місяців багато дітей гарчать. Спочатку це буде звичайним рефлексом, як плач. Проте вона може почати робити цей звук спеціально, тому що їй подобається відчуття, яке він виробляє в горлі.

Коли малюк стає старшим, він може також гарчати, щоб продемонструвати невдоволення. Наприклад, коли не хоче, щоб його цілували або злиться, що його не годують.



Дивні звуки малюків / Фото Baby Discovery Box

Фиркання

Приблизно через 4 місяці малюк може здивувати батьків фирканням, яке нагадує гигкання від задоволення. Спочатку – це фізична відповідь на дії, наприклад, на лоскіт. Пізніше, дитина починає сміятися над тим, що він бачить і це означає, що у малюка починає формуватися почуття гумору.

Зітхання

Дитина почне зітхати, коли їй всього кілька тижнів. Такі зітхання можуть свідчити про те, що малюк розслаблений і всім задоволений.

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Балакання

Немовлята починають балакати з 4 – 6 місяців, створюючи постійний потік різних голосних і приголосних звуків, схожих на слова. Дитина почне з найпростіших звуків, таких як "п", "б" і "м", а потім вони почнуть складатися в прості склади "ма", "па", "ба".