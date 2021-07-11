Детская речь: какое значение имеют звуки, что выдают младенцы

Для малышей слезы – это лучший способ общения с родителями. Кроме этого, они выдают другие звуки, что также является методом коммуникации. Американский педиатр Прачи Шах считает, что любые звуки, которые издает ребенок, является признаком того, что он развивает необходимые навыки, чтобы подготовиться к речи.

Визг

Детский визг значит, что малыш в восторге или не очень от того, что происходит. Например, он может появиться, когда ему подстригают ногти.

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Кряхтенье

Дети могут выдавать этот звук, когда не могут сходить в туалет. Кроме того, чтобы снять напряжение или выражая разочарование, скуку. Когда малыш подрастает, кряхтенье может быть символом требования.

К концу 1 года ребенок будет кряхтеть, показывая, что он что-то хочет. Будет выдавать этот звук пока не получит желаемое,

– пояснил профессор психологии и лингвистики в Университете штата Делавэр Роберт Голинков.

Рычание

В течение первых 6 месяцев многие дети рычат. Сначала это будет обычным рефлексом, как плач. Однако он может начать делать этот звук специально, потому что ему нравится ощущение, которое он производит в горле.

Когда малыш становится старше, он может также рычать, чтобы продемонстрировать недовольство. Например, когда не хочет, чтобы его целовали или злится, что его не кормят.



Странные звуки малышей / Фото Baby Discovery Box

Фырканье

Примерно через 4 месяца малыш может удивить родителей фырканьем, которое напоминает хихиканье от удовольствия. Сначала – это физический ответ на действия, например, на щекотку. Позже, ребенок начинает смеяться над тем, что он видит и это означает, что у малыша начинает формироваться чувство юмора.

Вздох

Ребенок начнет вздыхать, когда ему всего несколько недель. Такие вздохи могут свидетельствовать о том, что малыш расслаблен и всем доволен.

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Говорение

Младенцы начинают говорить с 4 – 6 месяцев, создавая постоянный поток различных гласных и согласных звуков, похожих на слова. Ребенок начнет с простейших звуков, таких как "п", "б" и "г", а затем они начнут складываться в простые слоги "ма", "па", "ба".