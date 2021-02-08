Як зупинити плач немовляти: хитрий метод від молодої мами

Молода мама мусила постійно бути зі своєю маленькою донечкою, адже дівчинка одразу починала плакати, навіть якщо жінка відходила всього на декілька хвилин. Аби це змінити, мати вдалася до хитрощів.

Софі Джонс, якій 25 років, була вимушена постійно носити свою маленьку 8-тижневу донечку на руках. Якщо крихітка переставала відчувати дотик маминих рук, то починала плакати.

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Втомлена Софі весь час думала та намагалася вигадати метод, який допоміг би їй відволікти доньку та дати молодій мамі трошки відпочити. Софі Джонс побачила у себе вдома рукавичку й у жінки з'явилася цікава думка.

Молода мама вирішила спробувати наповнити рукавичку рисом. Усе для того, аби покласти цей виріб на дитину, коли донька засне. Софі не могла повірити, проте цей метод спрацював.



Мамин виріб / Фото metro

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Відчуваючи тягар рукавички з рисом, донька прийняла її за мамину руку і спокійно спала. Тепер жінка планує поступово відучити дитину від постійної присутності мами.