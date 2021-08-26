Як забрати малюка з дитячого майданчика без істерик: поради від психолога для батьків

Часто відвідування дитячих майданчиків закінчується сльозами у малюків. Як забрати дитину з ігрової зони без істерик – пояснив психолог Дмитро Карпачов.

Ігри на дитячому майданчику – це підкріплення для позитивного рефлексу. Виходячи з дому на ігрову зону, малюк відчуває задоволення.

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А за необхідність перерватися та повернутися додому відповідає гальмівний рефлекс: зупинитися, заспокоїтися, підійти до мами та піти. Перше – легко та приємно. Друге – важко і небажано.

Діти на майданчику / Фото Blendspace

Через це діти довго гуляють на дитячому майданчику, поки остаточно не знесиляться й самі не попросять відпочинку. Тоді організм заповнює дисбаланс між процесами збудження і гальмування психіки, змушуючи хоч трохи перепочити. Розуміння цієї дитячої особливості, допоможе без сліз забрати дитину з прогулянки.

Як забрати малюка з дитячого майданчика

• Фраза-ключ

Батькам потрібно постійно тримати в голові фразу-ключ "процеси збудження переважають над процесами гальмування". Це допоможе не злитися і не засмучуватися, якщо дитина не хоче додому після прогулянки.

Озбройтеся цією фразою, щоб виробити тактику дій:

Запастися терпінням, тому що за 2 хвилини висмикнути малюка з гри не вийде.

Спокійно повторити: "Ми йдемо додому" кілька разів.

Показати дитині, що ви вже готові: іграшки зібрані, а ви стоїте на виході з майданчика.

Ці дії запустять механізм гальмування, і дитина зрозуміє, що треба завершувати гру.

• Врахування фізіології

Виконуючи тривалий час однакові дії, діти швидко втомлюються фізично. При цьому вплив крику, біганини інших малюків навколо стомлює психіку. Як результат, втомлена дитина в істериці, але не хоче йти.

У такому випадку варто посадити її, аби вона могла заспокоїтися. При цьому, відволікаючи спокійним заняттям, наприклад, розглянути іграшку, з'їсти печиво чи попити води.

Дати дитині заспокоїтися / Фото Newsymom

Пауза допоможе трохи знизити вплив зовнішніх подразників і підвищить концентрацію уваги на словах батьків. Після цього можна сказати, що вдома чекає смачний обід.

• Відволікання

Поведінкою дитини керують окремі зони кори головного мозку, які також регулюють діяльність підкіркових відділів. Вони якраз відповідають за зір, слух, тактильні реакції.

Тому якщо дитина не хоче повертатися додому з майданчика, зробіть, скажіть чи покажіть їй те, що напевно зацікавить. Завдання батьків – максимально перетягнути на себе увагу малюка, а потім зацікавити тим, що чекає його вдома.

• Індивідуальний підхід

Наприклад, дуже активна дитина не хоче йти з майданчика – дайте йому ще трохи часу, щоб випустити енергію. Малюку-логіку потрібне пояснення, чому треба йти додому, а товариській дитині – відволікання цікавою розмовою.

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• Придумайте змагання

Бігати, кататися на гойдалці, возитися в піску – захоплюючі заняття на дитячому майданчику. Проте збори додому можуть стати не менш цікавим розвагою, якщо гуляєте не з однією дитиною, а з двома чи більше. Включіть фантазію і придумайте гру. Наприклад, хто зможе найшвидше добігти до хвіртки.