Как забрать малыша с детской площадки без истерик: советы от психолога для родителей

Часто посещение детских площадок заканчивается слезами у малышей. Как забрать ребенка из игровой зоны без истерик – пояснил психолог Дмитрий Карпачев.

Игры на детской площадке – это подкрепление для положительного рефлекса. Исходя из дома на игровую зону, малыш испытывает удовольствие.

Интересно Телефоны и планшеты без угрозы для здоровья: сколько времени дети могут проводить за гаджетами

А за необходимость прерваться и вернуться домой соответствует тормозной рефлекс: остановиться, успокоиться, подойти к маме и уйти. Первое – легко и приятно. Второе – трудно и нежелательно.



Дети на площадке / Фото Blendspace​

Из-за этого дети долго гуляют на детской площадке, пока окончательно не выбьются из сил и сами не попросят отдыха. Тогда организм восполняет дисбаланс между процессами возбуждения и торможения психики, заставляя хоть немного отдохнуть. Понимание этой детской особенности, поможет без слез забрать ребенка с прогулки.

Как забрать ребенка из детской площадки

• Фраза-ключ

Родителям нужно постоянно держать в голове фразу-ключ "процессы возбуждения преобладают над процессами торможения". Это поможет не злиться и не расстраиваться, если ребенок не хочет домой после прогулки.

Вооружитесь этой фразой, чтобы выработать тактику действий:

Запастись терпением, так как за 2 минуты выдернуть малыша с игры не получится.

Спокойно повторить: "Мы идем домой" несколько раз.

Показать ребенку, что вы уже готовы: игрушки собраны, а вы стоите на выходе с площадки.

Эти действия запустят механизм торможения, и ребенок поймет, что надо завершать игру.

• Учитывание физиологии

Выполняя длительное время одинаковые действия, дети быстро устают физически. При этом влияние крика, беготни других малышей вокруг утомляет психику. Как результат, уставший ребенок в истерике, но не хочет идти.

В таком случае стоит посадить его, чтобы он мог успокоиться. При этом, отвлекая спокойным занятием, например, рассмотреть игрушку, съесть печенье или попить воды.



Дать ребенку успокоиться / Фото Newsymom​

Пауза поможет немного снизить влияние внешних раздражителей и повысит концентрацию внимания на словах родителей. После этого можно сказать, что дома ждет вкусный обед.

• Отвлечение

Поведением ребенка управляют отдельные зоны коры головного мозга, которые также регулируют деятельность подкорковых отделов. Они как раз отвечают за зрение, слух, тактильные реакции.

Поэтому если ребенок не хочет возвращаться домой с площадки, сделайте, скажите, покажите ему то, что наверняка заинтересует. Задача родителей – максимально перетянуть на себя внимание малыша, а потом заинтересовать тем, что ждет его дома.

• Индивидуальный подход

Например, очень активный ребенок не хочет уходить с площадки – дайте ему еще немного времени, чтобы выпустить энергию. Малышу-логику нужно объяснение, почему надо идти домой, а товарищескому ребенку – отвлечение интересной беседой.

Важно Детские манипуляции: 4 метода, как сказать ребенку "нет" и избежать истерики

• Придумайте соревнования

Бегать, кататься на качелях, возиться в песке – увлекательные занятия на детской площадке. Однако собрание домой может стать не менее интересным развлечением, если гуляете не с одним ребенком, а с двумя или более. Включите фантазию и придумайте игру. Например, кто сможет быстрее добежать до калитки.