Дорослим буває складно бути незалежними та розривати зв'язок з батьками. Хоча для емоційного розвитку мами й дитини це необхідно.

Джерело: The Huffington Post

► Мама ставить нереалістичні вимоги до часу й уваги дитини

Це може відбуватися, наприклад, коли скасовуєте усі плани й підлаштовуєтеся під бажання матері. Звісно, вона важлива, але не повинна бути над усім життям.

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Терапевт Аманда Стімен зазначила, що при цьому може бути відчуття, ніби все робите правильно, коли виконуєте мамині вимоги й очікування. Проте це може закінчитися пошкодженням вашого зв’язку – образою та іншими негативними почуттями.

► Почуваєтесь відповідальними за емоційне самопочуття мами

Якщо ваша мама каже або робить речі, які показують, що ви відповідальні за її самопочуття, ймовірно, це означає порушення кордонів. Діти не можуть контролювати емоційний стан батьків.

Відповідальність за емоційний стан / Фото Josephine Ferraro

"Деякі батьки навчились робити так, щоб їхні діти почувались відповідальними за їхні емоції. Вони можуть казати: "Тому що ти це зробив, я хвилювався", "Ти засмучуєш мене, коли не телефонуєш", "Якби ти цього не зробила, я б не розізлилась", – пояснила Аманда Стімен.

► Обманюєте маму через страх її розчарувати

Ви не повинні відчувати потребу брехати мамі, боячись її несхвалення. Їй може не подобатися – це нормально.

У дорослому віці ви відповідаєте за власні рішення і їхні наслідки. Вам не треба маминої згоди, як способу навчити вас розуму і "як краще",

– пояснив сімейний терапевт Аарон Андерсон.

► Покладаєтесь на гроші своєї мами

У дорослому віці може бути період безробіття, коли вимушені попросити фінансової допомоги у батьків. У цьому нічого поганого немає. Якщо ж можете працювати – це не причина “сидіти на шиї”.

"Це означає, що мама може втручатися у ваші рішення і впливати на них. Це не дозволяє вам бути самостійним дорослим", – додав Андерсон.

► Дозволяєте виконувати ваші обов'язки

Намагаючись допомогти, мама може виконати обов’язки своєї дорослої дитини. Наприклад, попрати одяг, прибрати свій дім. Якщо це дозволяти, можна перешкодити зростанню та розвитку.

► Не приймати важливі рішення без неї

Якщо ви відчуваєте, що не можете приймати щоденні рішення, не порадившись з мамою чи не спитавши її дозволу, щось не те. Як дорослій людині, вам має бути комфортно обирати самотужки. Можете порадитись, якщо хочете, але не маєте відчувати обов'язку це робити.



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Якщо ви не дослухаєтесь до її слів, вона може почати сипати звинуваченнями та змушувати вас відчувати провину. Усе це може призвести до нездатності проявити характер, низької самооцінки та дискомфорту самовираження.

► Мама втручається у приватність

"Якщо мама читає ваші особисті повідомлення, переслідує вас у соцмережах і потім ще й влаштовує допити й злиться, якщо чує "Ні" – це класичне порушення кордонів", – зазначила психотерапевт Тіна Тессіна.

► Мама занадто відверта щодо особистих деталей свого життя

Ви часто думаєте: "Занадто, мам!" після того, як вона розповіла про свого чергового кавалера зараз чи у юності? Або тисне, щоб дізнатися кожну деталь вашого романтичного життя.

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"Якщо у вас близькі стосунки з мамою, де ви відкрито говорите практично про все, це нормально і здорово, якщо ви хочете мати певні особисті кордони", – додала клінічна психологиня Джіна Делукка.