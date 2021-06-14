Як виховати щасливу дитину: важливі поради, яких мають дотримуватися батьки

Кожне нове покоління потребує інших навичок та умінь, аби стати у майбутньому щасливим та самостійним дорослим. Що варто робити батькам при вихованні дітей – читайте у матеріалі.

• Бути джерелом інформації

Батькам не потрібно закриватися чи ховатися від питань дитини, навіть коли вони незручні чи складні. Інакше малюку доведеться звернутися до когось іншого: інтернету, друзів, сторонніх дорослих.

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Важливо допомагати малюку відривати світ: спілкуватися, подорожувати, досліджувати. У батьків є можливість закласти у свою дитини найкращі якості.

• Розвивати емоційний інтелект

Дитина має вміти розпізнавати власні почуття, емоції, бажання, а також чути власні потреби. Тільки тоді вона вмітиме краще розуміння інших. Це чудовий спосіб розвинути вміння спілкуватися з людьми й собою самим.

• Бути цікавими для дитини

Батьки, які рухаються, розвиваються, активні та енергійні — цікаві дітям. Це ті, до кого можна прийти з будь-яким питанням, і вони на все знайдуть відповідь. Це батьки, які не хвилюються, якщо щось пропустили, вони разом із дитиною надолужуватимуть знання.

Активні батьки / Фото Peroz

• Не знецінювати духовне

Спілкування, емоції, знання, активний відпочинок — необхідні дитині. Деякі батьки вважають, що головне дати дитині усе найкраще з матеріального світу: велосипед, кросівки, іграшки. Насправді — це другорядні речі.

• Слухати дитину

У дитини також є свої думки, враження та почуття. Не оцінюйте дитину, так "добре" чи "погано". Якщо в її діях, про які вона розповіла, було щось неприпустиме, поясніть, де помилка. Проте не осуджуйте й не сваріть, адже усі помиляються.

• Насолода дитинством

Батьки бажають дати дитині усе й трохи більше. Проте через велику кількість активностей та центрів раннього розвитку в дитини може не залишитися часу на дитинство. Важливо залишити їй 1,5 – 2 години на день, які проведе так, як забажає.



Вільний час дитини / Фото Verywell Mind

• Дотримуватися слова

Щоб дитина дотримувала меж, повинні бути наслідки за їхні порушення. Якщо поставили наслідок за порушення правил, то дотримуйте його. Інакше жодна межа не буде дотримана дитиною.

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• Давати змогу помилятися

Щаслива дитина пробує знову й знову. Вона шукає нові можливості й рішення, аби досягти бажаного. У Фінляндії вчителі, коли бачать помилку учнів, кажуть: "Яка прекрасна помилка!". Без помилок ми не ухвалимо рішень.