Как воспитать счастливого ребенка: важные советы, которые должны соблюдать родители

Каждое новое поколение требует иных навыков и умений, чтобы стать в будущем счастливым и самостоятельным взрослым. Что следует делать родителям при воспитании детей – читайте в материале.

• Быть источником информации

Родителям не нужно закрываться или прятаться от вопросов ребенка, даже если они неудобные или сложные. Иначе малышу придется обратиться к кому-то другому: интернету, друзьям, посторонним взрослым

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Важно помогать малышу отрывать мир: общаться, путешествовать, исследовать. У родителей есть возможность заложить в своего ребенка лучшие качества.

• Развивать эмоциональный интеллект

Ребенок должен уметь распознавать собственные чувства, эмоции, желания, а также слышать собственные нужды. Только тогда он будет уметь лучшее понимание других. Это способ развить умение общаться с людьми и самим собой.

• Быть интересными для ребенка

Родители, которые движутся, развиваются, активные и энергичные – интересные детям. Это те, к кому можно прийти с любым вопросом, и они на все найдут ответ. Это родители, которые не волнуются, если что-то пропустили, они вместе с ребенком наверстывать знания.



Активные родители / Фото Peroz​

• Не обесценивать духовное

Общение, эмоции, знания, активный отдых – необходимы ребенку. Некоторые родители считают, что главное дать ребенку все лучшее из материального мира: велосипед, кроссовки, игрушки. На самом деле – это второстепенные вещи.

• Слушать ребенка

У ребенка также есть свои мысли, впечатления и чувства. Не оценивайте ребенка, как "хорошо" или "плохо". Если в его действиях, о которых он рассказал, было что-то недопустимое, объясните, где ошибка. Однако не осуждайте и не ругайте, ведь все ошибаются.

• Наслаждение детством

Родители хотят дать ребенку все и немного больше. Однако через большое количество активностей и центров раннего развития у ребенка может не остаться времени на детство. Важно оставить ему 1,5 – 2 часа в день, которые проведет так, как пожелает.

Свободное время ребенка / Фото Verywell Mind

• Держать слово

Чтобы ребенок соблюдал границы, должны быть последствия за их нарушение. Если поставили последствие за нарушение правил, то соблюдайте его. Иначе ни одна граница не будет соблюдена ребенком.

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• Давать возможность ошибаться

Счастливый ребенок пробует снова и снова. Он ищет новые возможности и решения, чтобы достичь желаемого. В Финляндии учителя, когда видят ошибку учеников, говорят: "Какая прекрасная ошибка!". Без ошибок мы не примем решений.