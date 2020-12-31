Новий рік для дитини завжди був і залишається періодом чудес, подиву, радості і найприємніших емоцій. Час, коли малюк ще вірить в казки, дуже швидкоплинний, тому подаруйте дитині можливість насолодитися цим часом.

Підготовка до Нового року

Перед початком Нового року розкажіть дитині все найцікавіше про свято. Наприклад, звідки з'явилася традиція, які атрибути повинні бути в будинку, навіщо потрібно наряджати ялинку. Про це повідомили у виданні Мамалюк.

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Обов'язково прикрашайте разом ялинку та загалом кімнату. Можете навчити малюка вирізати з кольорового паперу сніжинки, а потім наклеїти їх на вікна або підв'язати на нитку і розвісити по квартирі.



Сніжинки на вікнах / Фото Pinterest

Також можете підготувати разом з дитиною новорічні подарунки для всіх родичів. Наприклад, це можуть бути малюнки, аплікації, ялинкові іграшки чи задекорувати вже готові куплені речі.

Крім цього не забудьте вивчити з малюком святкові вірші та пісні, які він зможе продекламувати на новорічному вечорі.

Як зустрічати Новий рік дома

► Якщо дитина ще немовля, то не варто йти з нею на нічну прогулянку. Вибухи петард і гуркіт святкових феєрверків може сильно налякати дитину.

► Якщо вашій дитині від 1 до 3 років, подбайте про те, щоб малюку не стало нудно. Можете включити в програму вечора перегляд новорічних мультфільмів, домашню театральну виставу, танці під веселу музику, ігри та конкурси. Можна піти на недовгу прогулянку разом з дітьми, але робити це краще не вночі, а ввечері, оскільки в нічний час діти швидко втомлюються і починають вередувати.

► Якщо дитині 4 – 5 років, можна дуже весело зустріти новорічну ніч, оскільки в цьому віці вони активні та цікавлять святковими традиціями і з нетерпінням чекають настання цієї чарівної ночі. Наприклад, можете запросити гостей з дітьми, організувати окремий дитячий стіл, запланувати цікаві розваги.



Новий рік з дітьми / Фото SheKnows

Не укладайте дитину спати насильно, адже для малюків новорічна ніч – це справжнє диво. Дайте можливість хоча б один раз в році заснути не за розкладом, а за власним бажанням. Якщо ваш малюк заснув ще до настання Нового року, не будіть його спеціально, швидше за все, він буде вередувати.

► Для дітей шкільного віку можна організувати святковий стіл в окремій кімнаті. Вони зможуть відчувати себе вільно, проте все ще будуть під наглядом під наглядом.

Також вони із задоволенням беруть участь в загальному святкуванні, якщо в компанії є їх ровесники.



Святкування з ровесниками / Фото LongIsland

► Підлітки переважно не хочуть зустрічати свято в сімейному колі, а обирають веселитися в компанії однолітків. Батькам варто заздалегідь з'ясувати, до кого саме в гості йде дитина, і поговорити з батьками того підлітка. А також провести з вашою дитиною профілактичну бесіду на тему вживання алкоголю.

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Також можете запропонувати відсвяткувати Новий рік у вас вдома. Гарантуючи, надати їм окрему кімнату, а самі на кілька годин підете в гості. Діти зможуть провести деякий час без дорослих, але при цьому не будуть всю ніч самі.